Interventi dei vigili del fuoco

Decine di alberi su strada, cornicioni finiti sulle auto parcheggiate, lamiere cadute da alcuni palazzi. Il forte vento e la pioggia ha provocato danni a Palermo e provincia.

Tra la scorsa notte e questa mattina sono tante le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco. Alberi su strada via Ciane, via Galatea, via principe di Scalea, in via Stefano Gatti e in via Capogallo.

Un palo Telecom è stato abbattuto dal vento della strada che porta a Bellolampo. Calcinacci e lamiere cadute in via Altofonte, corso Tukory, in viale Lazio e Villa Ciambra Un cartellone pubblicitario pericolante è stato messo in sicurezza in via Rosario Nicoletti, altri alberi caduti sulle statali.

A Monreale in via Mulini un tetto è stato fortemente danneggiato dalla violenza delle raffiche di vento. Alberi caduti anche a Misilmeri. La pioggia caduta tra stanotte e questa mattina ha anche provocato degli allagamenti, a Palermo, come ad esempio nella zona di via Villagrazia e di Ciaculli.

Disagi in piazza Indipendenza, dove per l’allagamento di corso re Ruggero il traffico è andato in tilt. A causa del forte vento che accompagnerà l’intera giornata di domenica non sono partiti gli aliscafi e il traghetto per Ustica, mentre i postali per Napoli resteranno questa sera in banchina.