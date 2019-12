Ci ha pensato il maltempo, con le piogge abbattutesi nei giorni scorsi, a danneggiare l’impianto elettrico dell’Antico mercato di Ortigia.

I tecnici del Comune di Siracusa ne hanno dichiarato l’inagibilità per cui agli organizzatori degli eventi e delle manifestazioni, quasi tutte legate al Natale, è stata comunicata la sospensione delle attività.

Un destino poco felice per il sito, riparato e ristrutturato circa 20 anni, ed al centro di tanti progetti in chiave turistica, perlopiù falliti. Negli ultimi anni, è diventato sede di alcune manifestazioni, tra cui il mercato del contadino e le esposizioni di antiquariato, ma la pioggia ed una manutenzione tutt’altro che efficiente hanno decretato per il momento la chiusura di uno dei simboli del centro storico di Siracusa.

Da parte sua, l’amministratore comunale ritiene che il problema sarà risolto nel giro di poco tempo.

“L’Antico Mercato – ha detto l’assessore alla Cultura Fabio Granata- è stato danneggiato nel sistema di scolo delle acque dal recente straordinario maltempo e questo ha provocato un problema all’impianto elettrico. Il sindaco Italia ha già stanziato le somme per garantire l’immediata riapertura del sito attraverso un intervento rapido e urgente”

“Gli eventi di dicembre subiranno qualche slittamento di date ma siamo certi che, con la collaborazione piena dei nostri dirigenti e degli uffici, l’inconveniente sarà superato rapidamente. Con il sindaco condividiamo la massima attenzione verso la piena agibilità dei siti culturali e monumentali e nelle festività mostre ed eventi allieteranno la nostra città sia per i cittadini che per i viaggiatori”