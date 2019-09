Rimarrà ancora chiusa la strada panoramica che collega Monreale con Palermo. La grande arteria, la SP 69, da ieri mattina è interdetta al transito veicolare, da quando un grande albero è caduto sulla strada. Il grande Ficus, all’altezza della Fontana del Drago, si trovava sul ciglio della strada. Le forti piogge ne hanno causato il sradicamento.

Per tutta la giornata di ieri i vigili del fuoco hanno lavorato, impegnati nel tagliare il grosso fusto, liberando così la strada. Ma i lavori continuano. Una squadra di 10 operai del settore “Ville e Giardini” del comune di Palermo è sul posto per mettere in sicurezza anche altre 5 piante a grosso fusto che si trovano a bordo strada.

I lavori, comunicano, rallentati dalle forti piogge di queste ore e dal maltempo previsto per tutt’oggi, potrebbero prolungarsi per tutta la giornata, ma non è remota la possibilità che possano protrarsi anche domani.

Intanto il traffico impazzisce anche a causa delle piogge delle ultime ore e anche le strade alternative sono invase dalle auto con evidenti disagi ed incolonnamenti