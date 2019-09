Palermo ancora una volta in ginocchio per i nubifragi che si sono abbattuti sul capoluogo ieri sera e questa mattina.

Automobilisti rimasti in panne ieri lungo l’autostrada A29 Palermo Mazara che si è allagata così come la borgata di Mondello e Partanna. Disagi anche in centro.

Stamattina ancora intense piogge sul capoluogo. Allagamenti di nuovo oltre che a Mondello anche in via Ugo La Malfa, nel sottopassaggio di via Belgio. Disagi anche in provincia: allagamenti a Misilmeri, Ficarazzi, Portella di Mare e a Bagheria. Alcuni automobilisti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco rimasti impantanati con la propria auto a Bagheria e hanno dovuto attendere l’intervento dei vigili del fuoco. Intanto resta chiusa la strada per Monreale dopo che un ficus è precipitato ieri.

Anche per oggi il dipartimento della protezione civile ha diramato l’allerta gialla per la Sicilia. Qui il bollettino della municipale sulle strade chiuse per allagamento