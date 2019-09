Le previsioni

Maltempo, piogge e temporali che si alterneranno per l’intero corso della giornata. Questa la previsione per domani in Sicilia.

Temperature in rialzo nei valori massimi sulle regioni peninsulari, stazionarie o in ulteriore lieve flessione in Sicilia. Venti deboli.

Mossi il Canale di Sicilia e il Tirreno occidentale, poco mossi gli altri bacini. La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla.