Traffico impazzito a Palermo a causa degli allagamenti. La Polizia Municipale conferma le difficoltà e informa che proprio a causa delle violente piogge, la carreggiata centrale di viale Regione Siciliana all’altezza di viale Lazio in entrambe le direzioni non è transitabile perché allagata, pertanto il traffico è deviato sulla carreggiata laterale; inoltre sono parzialmente transitabili il sottopasso Einstein direzione Trapani altezza via Scobar; la zona di viale Regione Siciliana/via Conte Federico; la via Lanza di Scalea altezza Conca d’Oro in entrambi i sensi di marcia e la via Ciaculli.

“Le linee del tram di via Leonardo da Vinci/Regione Siciliana – si legge testualmente nel bollettino della municipale – non sospese a causa degli allagamenti; inoltre in viale Lazio all’altezza del civico 97 la circolazione veicolare è rallentata a causa di un tombino aperto”.

Intanto resta chiusa la strada per Monreale dopo che un ficus è precipitato ieri.

(foto Gaetano Ferraro)