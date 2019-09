Prime piogge stesse scene di ogni anno

Il primo vero temporale si è abbattuto su Palermo dopo un lungo mese di gran caldo. La pioggia caduta copiosamente ha provocato i noti allagamenti nel capoluogo.

In tilt Mondello, ma anche le strade del contro come in via Leonardo da Vinci e la zona di via Notarbartolo. Qui si è allagata la nuova stazione.

Disagi anche nella zona della stazione centrale e in piazza Indipendenza e tra l’ospedale Civico e Policlinico. Allagamenti anche in via Imera.

Allagamenti anche in via Badìa, zona viale Michelangelo, con alcuni automobilisti bloccati nelle proprie auto che hanno chiamato i vigili del fuoco.

Disagi alla circolazione anche in via Emilia, angolo viale Croce Rossa, dove le strade sono diventate dei fiumi, così come in via Ugo La Malfa e nel sottopasso di via Regione Siciliana dove le automobili sono state costrette ad andare a passo d’uomo.

Disagi anche in provincia. Strade trasformati in fiumi a Belmonte Mezzagno.

Decine le chiamate ai vigili del fuoco.