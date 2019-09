Tragedia sfiorata questa mattina a Monreale. Un enorme ficus, forse a causa del maltempo delle ore precedenti, è caduto lungo la strada monumentale che collega Monreale e Palermo, all’altezza della Fontana del Drago; proprio al confine fra il comuni di Monreale e Palermo.

Cadendo rovinosamente al suolo il ficus ha rischiato di travolgere alcuni passanti in auto e a piedi. Solo il caso ha evitato che si registrassero vittime di questo incidente

Le autovetture che passavano in quel momento hanno visto abbattersi il grande albero e qualcuno di loro ha pensato di essere un “miracolato” per non essere stato travolto.

Il transito veicolare è bloccato e sul luogo sono intervenuti i vigili urbani per gli accertamenti di rito. la rimozione del grosso albero dovrà essere effettuata nelle prossime ore