Settanta interventi dei vigili del fuoco per il maltempo a Palermo

Tre persone sono state trasportate all’ospedale Civico ferite dal tetto della cucina che è caduto mentre si trovavano seduti a tavola. E’ successo a Palermo in via Simoncini Scaglione nel quartiere Brancaccio.

I tre sono stati trasportati in codice giallo. Sono in corso indagini per stabilire se il crollo sia stato provocato dalle infiltrazioni d’acqua dopo le piogge di queste ore.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno verificando l’agibilità dell’abitazione. Pompieri che hanno eseguito 75 interventi a causa del vento. Diversi gli alberi caduti anche di giorno, così come cartelloni pubblicitari e luminarie che rischiavano di crollare.

In viale Castiglia, all’incrocio con via Giorgio Maniace, alla Zisa, un albero si è spezzato finendo contro quattro auto parcheggiate.

Per fortuna non ci sono stati feriti. Solo tanta paura per i residenti della zona che hanno allertato i vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Ad Agrigento parti della copertura in legno realizzata dalla ditta che sta eseguendo i lavori nel palazzo liberty al civico 51 di piazza Cavour, è stata divelta a causa del forte vento ed è caduta in strada.

Per fortuna non ci sono feriti né danni. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, è stato chiuso viale della Vittoria, dove i pannelli sono caduti.

Il palazzo era stato interessato a crolli il 18 e 30 settembre scorsi e la copertura era stata montata per evitare infiltrazioni d’acqua. Anche stavolta nessuno si è fatto male, “ma certo non si può continuare a sfidare la sorte”, dice il sindaco Lillo Firetto. “Ho saputo – aggiunge – che l’impresa incaricata dal condominio di piazza Cavour 51 è pronta a lavorare anche di notte per una messa in sicurezza certa e più rapida possibile. Siamo prossimi al Natale. Il viale della Vittoria dovrà essere transitabile. Le famiglie dei condomini sfollati, che da pochi giorni avevano fatto rientro a casa, e tutte le attività commerciali della zona hanno diritto a trascorrere serenamente le festività”.