La musica torna a farla da padrona al Teatro Agricantus di Palermo che domani, mercoledì 22 ottobre, alle ore 21, ospiterà il viaggio musicale tra Portogallo e Sicilia degli Alenfado, formazione palermitana ormai di casa nel teatro diretto da Vito Meccio, che per una sera si immergerà nelle sonorità lusitane. La formazione palermitana composta da Francesca Ciaccio (voce), Toni Randazzo (chitarra portoghese, chitarra acustica, arrangiamenti), Roberto Buscetta (chitarra classica), Fabio Barocchiere (basso acustico), Mariangela Lampasona (violino) ed Angela Mirabile (cajón, glockenspiel), guest Francesco Farinella (fisarmonica), eseguirà brani di fado tradizionale e moderno, oltre a canzoni popolari portoghesi e siciliane, mettendo in risalto le somiglianze e le assonanze tra la cultura portoghese e quella siciliana, che si ritrova sia nelle espressioni musicali che nelle tematiche affrontate, come la nostalgia, il fatalismo, il viaggio, la separazione, la rassegnazione e la speranza. Ne verrà fuori un concerto in equilibrio tra tradizione e sperimentazione, sottolineato dal suono unico e vibrante della chitarra portoghese. Il gruppo Alenfado si è formato nel 2015 e ha svolto un’intensa attività musicale, esibendosi in stagioni concertistiche, rassegne e festival musicali tra cui spicca II Festival Internazionale di fado “Do mar e dos portos” di Senigallia (2022) e il prossimo maggio è atteso a Gorizia per la stagione concertistica dell’Associazione Culturale “M° R. Lipizer”.

Gli Alenfado

Il concerto, nato in collaborazione con il Consolato del Portogallo a Palermo, l’Università degli Studi di Palermo e col patrocinio dell’Ambasciata del Portogallo a Roma e dell’Instituto Camões, fa parte della seconda edizione di “La Sicilia incontra il fado” che include il seminario intitolato “Canzone popolare e potere – il Fado durante la dittatura di Salazar” previsto lunedì 20 ottobre al Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Palermo.

Informazioni

Biglietteria Teatro Agricantus via XX Settembre, 80, Palermo, tel. 091309636, da martedì a sabato ore 11-13.30 e 17-20; domenica ore 17–20. Biglietti: intero € 10; ridotto ingresso coppia € 10 (€ 5 a persona).

Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Alenfado

Prezzo: 10.00

Info:

Link: https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/event/46389

