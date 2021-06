Il 10 giugno alle ore 18 al parco di Villa Tasca

“Palermo città di Mare? Un distretto della vela per vincere le sfide future”

Verso la creazione del primo distretto della vela e del mare della Sicilia occidentale

e del mare della Sicilia occidentale Giovedì 10 alle 18 in diretta Streaming sulla pagina Facebook di Palermo Mediterranea e su BlogSicilia

“Palermo Città di Mare?”. È questa la domanda alla quale risponderanno amministratori, burocrati, sportivi e giornalisti presenti alla tavola rotonda sulla vela e il mare ideata e organizzata dalla business community Palermo Mediterranea.

Il primo distretto della vela in Sicilia occidentale

Avviare un dialogo per identificare quali strategie e sinergie possono portare alla creazione del primo distretto della vela e del mare della Sicilia occidentale è l’obiettivo dell’evento. “Un distretto dedicato alla vela che porti nel tempo a sviluppare un ecosistema integrato d’infrastrutture, formazione, ricerca e sviluppo, impresa, associazioni, circoli ed eventi dedicati – dicono gli organizzatori -. Vogliamo farci promotori di un ambizioso progetto che necessita di condivisione con i principali stakeholder presenti sul territorio”.

Chi parlerà all’evento

Tra le personalità che interverranno ci sono il timoniere Luna Rossa, Checco Bruni e l’Ad Doyle Italia, Salvo D’Amico. Tra gli interventi, quelli di Antonio Mancuso, professore Ordinario UNIPA e Manlio Messina, assessore Turismo, Sport e Spettacolo Regione Sicilia. Non mancherano Pasqualino Monti, presidente Sistema Portuale Sicilia Occidentale e Paolo Petralia, assessore Sport, Innovazione e Attività Giovanili del Comune di Palermo. Preziosi anche gli interventi di Agostino Randazzo, presidente Circolo della Vela, Giuseppe Tisci, presidente Lega Navale di Palermo, Stefano Tortorici di Palermo Mediterranea e Modererà Felice Cavallaro, giornalista del Corriere della Sera

L’evento è in programma per il 10 giugno alle ore 18 al parco di Villa Tasca. Sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Palermo Mediterranea, su BlogSicilia e su Live Sicilia.

La prima tavola rotonda a Palermo

“Si tratta della prima tavola rotonda sulla vela ideata e organizzata da Palermo Mediterranea al fine di creare a Palermo, e più in generale nella Sicilia Occidentale, un distretto dedicato alla vela che porti nel tempo a sviluppare tutti gli elementi essenziali allo scopo: infrastrutture, formazione, ricerca e sviluppo, impresa, associazioni/circoli ed eventi dedicati. Un ecosistema integrato i cui vantaggi in termini economici e sociali sarebbero molto rilevanti”.

Chi è Palermo mediterranea

Palermo Mediterranea è una Business Community che unisce attorno a una visione di città imprenditori e professionisti che vogliono agire per il cambiamento. Vuole farsi promotrice di una visione generale rispetto all’opportunità per il nostro territorio di riappropriarsi del mare, inteso come elemento centrale di una nuova economia che sia innanzitutto sostenibile.