Classe 1997, splendida ballerina e splendida mamma di 34 anni. E’ Alessandra Tripoli da Misilmeri, paese dell’entroterra palermitano. nel panorama degli artistici italiani oggi è una delle palermitane che ci fa orgogliosi

La ballerina che fa danzare Morgan

E’ le la professionista che, a ballando con le stelle in Rai, riesce a far volteggiare il cantante Morgan. Una partenza col botto e grande consenso per la coppia. Un lavoro importante quello che sta mettendo in scena su uno dei palcoscenici popolari più importanti d’Italia la giovane professionista palermitana.

Chi è Alessandra

Nata a Misilmeri il 30 luglio del 1987 è una giovane splendida donna di 1 metro e 80 per soli 54 chili di peso. Una piuma che volteggia. Segno zodiacale Leone. Sposata con un altro ballerino, Luca Urso, del quale è stata ed è compagna di palco prima di fare coppia fissa anche nella vita. E’ mamma del piccolo Liam, il piccolo nato proprio quest’anno. Fin qui la sua scheda semplice semplice.

L’amore per la danza

La storia d’amore di Alessandra con la danza inizia all’età di 7 anni quando ha cominciato a ballare prendendo spunto dal programma Non è la Rai. Quella bambina in cuor suo sapeva già che quella passione sarebbe diventata il mantra della sua vita, l’avrebbe poi trasformata in professione. Così è diventata la ballerina che oggi mostra le sue capacità sul palcoscenico di ballando con le stelle.

Ballando con le stelle

A Ballando con le stelle non è un nuovo arrivo. E’ stata lei a far ballare, già, Enzo Miccio, il wedding planner più noto della tv. Con lui ha stretto una amicizia forte. E’ stato proprio Miccio ad organizzare, anni addietro ormai, il matrimonio di Alessandra e Luca.

La palermitana che vive ad Hong Kong

Alessandra e suo marito, però, non vivono a Palermo ne in Sicilia e nemmeno in Italia. per fissare la loro residenza hanno scelto Hong Kong già dal 2013 ed è lì che è nato Liam, il primo figlio di Alessandra e Luca. Oggi Liam ha nove mesi essendo nato l’11 gennaio

La gravidanza vissuta sui social

I fan di Alessandra hanno potuto seguire tutta la sua gravidanza vissuta con ironia sui social con aggiornamenti costanti e splendide fotografie col pancione. Su Facebook ed Instagram Alessandra è molto presente con profili molto seguiti