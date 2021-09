Ieri il debutto a “Tale e quale show”

“E’ l’occasione per la mia rinascita”. Lo aveva detto Francesca Alotta, cantante palermitana resa famosa oramai 29 anni fa dal duetto con Aleandro Baldi in “Non amarmi” a Sanremo. E così è stato. Ieri, al debutto della nuova stagione dello show televisivo della Rai “Tale e quale” condotto da Carlo Conti l’artista è riuscita a convincere tutti, pubblico e giuria. Al suo esordio, nelle vesti di Emma Marrone con l’interpretazione di “Amami”, Francesca Allotta è riuscita a sbaragliare quasi tutta la concorrenza. A conclusione della serata si è piazzata al secondo posto ex aequo con Deborah Johnson, figlia del più conosciuto cantante degli anni ‘60 Wess. Prima di lei soltanto i Gemelli di Guidonia, che hanno imitato il trio Fedez-Lauro-Berti.

Il difficile percorso dell’artista

Non è stato per nulla facile in questo trentennio per Francesca Alotta. Dopo quello sfolgorante duetto a Sanremo nel 1992, che gli permise di vincere la kermesse canora tra le “nuove proposte”, ha proseguito su una buona scia per qualche anno ancora. Ha realizzati vari album, anche importanti collaborazioni, è persino sbarcata in Giappone. Ci sono state varia apparizioni importanti, altre esibizioni che però si sono sempre più diradate.

I drammi affrontati

La cantante palermitana è stata davvero sfortunata. I suoi tanti drammi nella vita privata hanno finito inevitabilmente per frenare la sua ascesa artistica. Poco dopo aver perso il padre la madre si ammala di cancro, finisce anche per perdere il bambino che portava in grembo. Infine 10 anni fa un bruttissimo incidente di auto la vede coinvolta, causato da un suo colpo di sonno. Addirittura è costretta a rimanere immobilizzata per diversi mesi.

Adesso la rinascita

Oggi a 53 anni per lei potrebbe essere l’apertura di una seconda vita, artisticamente parlando. Questo palcoscenico sulla rai potrebbe rilanciarla nuovamente sulla scena dopo anni di oblio non dovuto sicuramente a suoi insuccessi. Francesca Alotta dovrà vedersela con importanti concorrenti in questa edizione di “Tale e quale show”: Alba Parietti, l’ex velina Federica Nargi, la cantante già citata Deborah Johnson, Biagio Izzo, il cantante e vincitore di “Saranno famosi” Dennis Fantina, Ciro Priello dei The Jackal, i Gemelli di Guidonia (Pacifico, Gino e Eduardo Acciarino), l’attore Simone Montedoro, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.