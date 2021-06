Le parole della cantante per il collega scomparso

Michele Merlo, noto anche con il nome di Mike Bird, non ce l’ha fatta. Il cantante 28enne, ex di Amici e X Factor, è morto a causa di un’emorragia cerebrale, conseguenza di una leucemia fulminante.

Emma Marrone, sui suoi profili social, ha scritto: «Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te.. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi».

Al giovane collega, conosciuto ad Amici nel 2017, la cantante ha dedicato il suo concerto di ieri sera all’Arena di Verona: «Tante persone sono nel mio cuore ma stasera c’è una persona in particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky».

Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, che ha condiviso con Michele Merlo l’esperienza dell’edizione 2017 di Amici, su Instagram ha detto: «Amici o rivali abbiamo condiviso un anno incredibile assieme. Sono parcheggiato in doppia fila come un idiota a piangere. Ciao amico mio».

Il pensiero di Ermal Meta: «Che ingiustizia morire così a 28 anni. Che dispiacere. Riposa in pace ragazzo… #michelemerlo».