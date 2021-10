Adesso è prima anche nella classifica generale

La cantante palermitana Francesca Alotta continua ancora a stupire per le sue esibizioni su “Tale e quale show”, il programma condotto da Carlo Conti sulla Rai che mette in sfida vari artisti nell’impersonare cantanti di caratura internazionale non solo nella voce ma anche nelle sembianze fisiche. La Alotta ha vinto la sesta puntata interpretando la meravigliosa canzone di Mia Martini “E non finisce mica il cielo”. Ha convinto la giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e il sosia di Platinette Claudio Lauretta. Il loro verdetto è stato unanime, piazzando al primo posto per l’appunto la cantante palermitana.

In testa anche nella classifica generale

La vittoria di questa puntata, e comunque i buoni piazzamenti avuti anche nelle precedenti, ha permesso a Francesca Alotta di balzare al primo posto anche nella classifica generale. Lei ha 70 punti e precede: Ciro Priello 58 punti, Dennis Fantina 58 punti, Gemelli di Guidonia 53 punti, Deborah Johnson 52 punti, Pierpaolo Pretelli 47 punti, Stefania Orlando 42 punti, Simone Montedoro 36 punti, Federica Nargi 35 punti, Alba Parietti 32 punti e Biagio Izzo 21 punti.

“Mia Martini il mio idolo”

Francesca Alotta non ha nascosto la sua emozione nell’aver appreso che avrebbe dovuto imitare la Martini: “Ancora no riesco a credere che a ‘Tale e quale show’ mi sia stato chiesto di imitare il mio idolo Mia Martini. La canto spesso da Francesca, me stessa, ma non ho mai provato, né ‘osato’ farlo come lei”.

La sua grande occasione

“E’ l’occasione per la mia rinascita”. Lo aveva detto la cantante palermitana resa famosa oramai 29 anni fa dal duetto con Aleandro Baldi in “Non amarmi” a Sanremo. E così è stato. Infatti anche al suo debutto, quindi alla prima puntata, aveva già sfiorato la vittoria della puntata. Al suo esordio, nelle vesti di Emma Marrone con l’interpretazione di “Amami”, Francesca Allotta è riuscita a sbaragliare quasi tutta la concorrenza. A conclusione della serata si era piazzata al secondo posto ex aequo con Deborah Johnson, figlia del più conosciuto cantante degli anni ‘60 Wess. Prima di lei soltanto i Gemelli di Guidonia, che hanno imitato il trio Fedez-Lauro-Berti.