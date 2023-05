Alessandro Chines è il nuovo direttore del pronto soccorso dell’ospedale Cervello

Redazione di

09/05/2023

Il dottore Alessandro Chines è il nuovo direttore del Pronto Soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. Entrerà in servizio a partire dall’1 giugno 2023.

Chi è Alessandro Chines

Chines per 5 anni assume l’incarico di direzione di struttura complessa (Uoc) di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e D’Urgenza dell’Ospedale Cervello, ovvero uno dei tre presidi che fanno parte dell’azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo.

Vincitore della selezione pubblica a direttore di Uoc Mcau (Medicina Chirurgia Accettazione ed Urgenza ) – indetta a suo tempo dall’azienda palermitana, che aveva affermato al primo posto la dott.ssa Tiziana Maniscalchi, dopo il passaggio di quest’ultima, alla guida della direzione della Unità Operativa Complessa “Astanteria MCAU Villa Sofia “ (Pronto Soccorso) – subentra per scorrimento di graduatoria sul posto resosi, pertanto, vacante al Pronto Soccorso dell’ospedale Cervello.

Tiziana Maniscalchi ha gestito durante l’emergenza pandemica da Coronavirus il Pronto Soccorso del presidio “Cervello” nell’impegnativo periodo in cui l’ospedale era stato trasformato in Covid Hospital. Questo nuovo corso – che in parallelo coincide con la fine dell’emergenza pandemica nel Paese – oggi arricchisce l’azienda palermitana di un nuovo professionista di lungo corso sul campo dell’Emergenza – Urgenza.

In precedenza il dottor Alessandro Chines è stato, tra l’altro, responsabile del Pronto Soccorso di Termini Imerese (ASP 6) e vanta esperienze nei Pronto Soccorsi della Croce Rossa Italiana e diversi anni presso la Asl di Belluno.

Il Pronto Soccorso del Cervello è un “polmone” centrale e strategico per l’assistenza dei pazienti palermitani, e non solo, ed è tornato già da mesi a servire l’utenza indistintamente.

Il mese scorso si scongiurò chiusura pronto soccorso

Lo scorso mese si scongiurò la chiusura del Pronto soccorso dell’Ospedale di Cervello: l’area di emergenza del nosocomio di Palermo. Ne diedero notizia il segretario aziendale della Cisl Fp Palermo Trapani all’azienda Villa Sofia Cervello, Nando Scimone e il vicecapodipartimento della sanità pubblica della Cisl Fp Palermo Trapani, Michele D’Angelo.