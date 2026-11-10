Il sipario del Teatro Zeta si prepara a calare sulla stagione dei “Fluidi Teatrali Contemporanei” con un debutto visionario e di forte impatto civile. Il 14 e 15 novembre 2026, alle ore 19:00, andrà in scena “Alice nel paese dei Tarahumara”, una fiaba contemporanea scritta e diretta da Piero Macaluso.

Lontano dalle atmosfere incantate della narrazione classica, lo spettacolo si interroga su una questione cruciale per il nostro tempo: la domanda non è più «Dove stiamo andando?», ma «Come stiamo attraversando il mondo?».





L’opera racconta la possibilità di perdersi per ritrovare un altro modo di camminare, di ascoltare e di abitare la terra. La protagonista, Alice, assiste a uno spettacolo teatrale e ne viene improvvisamente inghiottita, diventando l’attrice principale di un viaggio senza una vera destinazione. Attraverso il suo sguardo emerge un mondo alla deriva: nessun paese delle meraviglie, ma solo persone-tribù che tentano di coinvolgerla in inni alla guerra e in logiche di potere sfrenate e arroganti. Processata per la sua diversità e per il desiderio di vivere in un pianeta in cui il tempo e il corpo seguono un altro ritmo, Alice sceglie di partire realmente alla ricerca dei Tarahumara, popolo indigeno della Sierra Madre messicana intravisto in un sogno-visione. Cerca i riti e i segni di una civiltà perduta e autentica nel suo rapporto sacro e rispettoso con la natura, ma la realtà si rivelerà drammaticamente tardiva: anche i Tarahumara sono scesi dalla montagna, arresi a una civiltà marcia e corrotta, in una corsa collettiva verso una fine del mondo forse già avvenuta.





La messa in scena si offre come un punto d’incontro tra fiaba, racconto di viaggio e teatro fisico. Il corpo degli interpreti si fa esso stesso scenografia, trasformandosi in paesaggio, sentiero, vento e montagna. Con l’ausilio di pochi oggetti, suoni e immagini, la regia di Piero Macaluso edifica un universo sospeso ma crudamente vero, dove la realtà muta da incubo a visione apocalittica. La drammaturgia attinge a profonde e stratificate suggestioni letterarie, evocando il pensiero e le opere di autori del calibro di Antonin Artaud, Karl Kraus, Armand Farrachi, Mary Chase e Alfonso Reyes.

Sul palcoscenico salirà un ricco cast corale composto da: Irene Costantino, Sergio Monachello, Giovanna Muscarella, Liliana Sinagra, Chiara Arrigo, Elena Arrigo, Irene Chiaramonte e Andrea Macaluso.

Contatti per Info e prenotazioni: 3388842554 (servizio attivo anche tramite WhatsApp)

Luogo: Teatro Zeta, via albergo santa lucia, TERMINI IMERESE, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 19:00

Artista: testo e regia di Piero Macaluso

Prezzo: 10.00

Link: https://www.facebook.com/zetateatro

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