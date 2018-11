il 9 novembre all'orto botanico

Rassicurare ed orientare correttamente il pubblico rispetto alle scelte alimentari da effettuare, in particolare sul consumo di carne bovina, sgombrando il campo da allarmismi e disinformazione. Muove da questa premessa l’evento organizzato dal Consorzio “Carni di Sicilia” che si terrà a Palermo venerdì 9 novembre alle 18.00 presso la Sala Lanza dell’Orto Botanico. L’appuntamento è inserito all’interno del programma della IV Fiera della Biodiversità Certificata.

Il Consorzio Carni di Sicilia si presenta così per la prima volta al pubblico, ma ha alle spalle una lunga storia. Nato il 10 gennaio 2007 ad oggi raccoglie 200 allevatori associati e può contare su una rete commerciale già ben sviluppata che, fra macellerie tradizionali e grande distribuzione organizzata, conta più di 30 punti vendita esclusivisti in tutta la Sicilia.

“C’è da tempo una campagna mediatica di aggressione verso il consumo delle carni rosse che rischia non solo di cambiare in peggio le abitudini alimentari degli italiani ma anche di mettere al collasso un settore fondamentale per l’economia siciliana, la zootecnia” afferma Marco Mocciaro, presidente del Consorzio Carni di Sicilia.

“A tal proposito – continua Mocciaro – un dato allarmante arriva dai giovani, fascia di età della popolazione particolarmente attenta alla qualità, alla salute, alle caratteristiche con cui viene prodotto il cibo. Essi sono tra quelli che mangiano sempre meno carne. Da una recente ricerca risulta che il 25% non mangia carne rossa ed il 67% la ritiene dannosa per la salute. Al contrario, come ampiamente dimostrato, un consumo adeguato di carne fa bene al nostro organismo”.

Il marchio “Carni di Sicilia” è sinonimo di qualità, trasparenza e sicurezza garantisce un valore aggiunto agli allevatori ed a tutta la filiera produttiva, controllata e regolamentata dal disciplinare di etichettatura IT107ET approvato dal Ministero delle Politiche Agricole ed Alimentari. Il Consorzio svolge l’attività su tutto il territorio regionale, vigilando e controllando sulla corretta applicazione del disciplinare di produzione. Tale attività viene supervisionata anche da un Ente Terzo di Certificazione autorizzato dal Ministero. Inoltre il Consorzio Carni di Sicilia aderisce ad Italia Zootecnica e al Consorzio Sigillo Italiano.

“Obiettivo primario del Consorzio Sigillo Italiano – afferma il direttore Giuliano Marchesin – è la diffusione del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ), avviato con il DM 4 marzo 2011. Lavoriamo per uniformare le certificazioni di qualità regionali a dei parametri condivisi a livello nazionale, in modo tale da consentire ai consumatori la possibilità di riconoscere un sistema di valori orientato alla qualità e rispondente pienamente ai bisogni etici, salutistici e di gusto dei consumatori. I valori che il progetto esplicita sono infatti: produzione di qualità, benessere animale derivante da metodi di allevamento appropriati, sicurezza alimentare dovuta al controllo dell’uso del farmaco veterinario, attenzione all’ambiente, chiarezza nella lettura dell’etichetta presente sulle confezioni di carne”.

All’evento dal titolo “Carni di Sicilia, promozione e valorizzazione della carne bovina di qualità” prenderanno parte l’assessore regionale alle attività produttive Girolamo Turano, il direttore del Consorzio Sigillo Italia Giuliano Marchesin, il presidente del Consorzio Carni di Sicilia Marco Mocciaro, il presidente dell’Unione dei Comuni delle Madonie Pietro Macaluso, il presidente di CORFILCARNI Vincenzo Chiofalo e l’amministratore unico di So.Svi.Ma. Alessandro Ficile. Modera il giornalista Fabrizio Carrera. Dopo il talk show spazio al laboratorio di degustazione di carni bovine certificate organizzato dal Consorzio.

PROGRAMMA:

IV Fiera della Biodiversità Certificata 9 Novembre 2018 – Sala Lanza, Orto Botanico di Palermo

Ore 18.00 – Talk Show: Carni di Sicilia, promozione e valorizzazione della carne bovina di qualità

Modera: Fabrizio Carrera, direttore di Cronache di Gusto

Interverranno:

Girolamo Turano, Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana

Giuliano Marchesin, direttore del Consorzio Sigillo Italiano

Pietro Macaluso, presidente dell’Unione dei Comuni Madonie

Marco Mocciaro, presidente Consorzio delle Carni di Sicilia

Vincenzo Chiofalo, presidente del CORFILCARNI

Alessandro Ficile, amministratore unico So.Svi.Ma.

A seguire

Laboratorio di degustazione a cura del “Consorzio delle Carni di Sicilia”

A cura dello Chef Giuseppe Pillitteri, APCPPA e dal maestro Macellaio Gianni Giardina. Parteciperanno: Francesca Cerami, direttore Idimed; Attilio Vinci, giornalista. Servizio di catering a cura dell’Istituto Alberghiero Paritario “Giovanni Gentile” (IPSEOA)

Luogo: ex serretta delle Felci, orto botanico dell’Università degli studi di Palermo, via Lincoln, 3.