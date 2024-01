L’aliscafo per Ustica questa mattina è arrivato davanti al porto dell’isola ed è tornato a Palermo senza potere fare scendere i passeggeri. E’ quanto successo questa mattina all’imbarcazione della Liberty Lines partito alle 7 dal capoluogo sarebbe dovuto arrivare alle 8.30 nell’isola. C’era risacca e il natante non è riuscito ad arrivare in banchina.

Il racconto

“A bordo c’erano 15-20 pendolari, tra medici, insegnanti e residenti nell’isola dice Diego Altezza, capogruppo di “Tutti insieme per Ustica” in consiglio comunale – C’era una leggera risacca ed è assurdo che l’aliscafo non sia riuscito ad approdare al porto. Non è dunque dipeso dalle condizioni meteomarine, ma dall’obsolescenza del mezzo. Alla tratta Palermo-Ustica – aggiunge Altezza – è da poco stato destinato l’aliscafo Carlo M, realizzato nel 2002, un’imbarcazione vecchia con problemi di manovra”. Purtroppo dice il sindaco Salvatore Militello “quando ci sono queste condizioni meteo per gli aliscafi è difficile entrare in porto”.

In Sicilia temporali e raffiche di vento

Temporali e forti raffiche di vento. Non si placa il maltempo in Sicilia ed è ancora allerta gialla in tutte e nove le province dell’isola anche per la giornata di domani, venerdì 12 gennaio. Lo rende noto la protezione civile regionale che ha diffuso l’avviso 24011 sul rischio meteo idrogeologico.

Nella nota si evince il prosieguo anche delle condizioni meteo avverse per le prossime ore. Insomma, possibili disagi ovunque a causa delle piogge con temperature che rimangono tutto sommato stabili e quasi in linea con le medie stagionali con valori massimi compresi tra gli 8 ed i 15 gradi ma con maggiore percezione di freddo a causa dell’umidità. Ieri problemi nel Catanese dove alcune famiglie sono state soccorse a causa di un nubifragio che ha colpito la zona.

La situazione odierna

Questa è la situazione per la giornata di oggi, giovedì 11 gennaio. Precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”.

Questa la situazione dei mari: molto mosso il Tirreno, dalla sera moto ondoso in aumento sui restanti mari

Condizioni meteo avverse

Nell’avviso sono indicate condizioni meteo avverse. Si prevede – si legge – il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.