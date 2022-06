il sindaco ha inviato una nota all'assessorato trasporti e a liberty lines

Disagi nei collegamenti da Ustica a Palermo.

Guasto l’aliscafo, collegamenti garantiti dal catamarano

Questa mattina è saltato il collegamento alle 7 con l’aliscafo Zibibbo da Ustica. I collegamenti almeno fino a mercoledì saranno garantiti dal catamarano.

E’ stato il sindaco Salvatore Militello con una nota all’assessorato regionale ai Trasporti e alla Liberty Lines a richiedere la sostituzione del natante.

La richiesta del sindaco

“Considerata l’avaria di ieri alle 15,30 dell’aliscafo in linea Ustica/Palermo ed ora in sosta ad Ustica in attesa di trasferimento a Palermo per le dovute riparazioni, – ha scritto il sindaco – per non aggravare la già difficile situazione nei trasferimenti di residenti e turisti presenti nell’Isola, si richiede che oggi il catamarano del servizio regionale, dopo il servizio partenza da Ustica alle ore 10 ed arrivo a Palermo alle ore 11,30 riprenda la linea da Palermo per Ustica secondo gli orari ministeriali ossia alle ore 14 da Palermo, alle 16 da Ustica ed alle 17,45 da Palermo con sosta notturna nell’isola”.

Cosa è successo ieri

L’aliscafo Zibibbo della Liberty Lines, che aveva sostituito un altro aliscafo che si era guastato le scorse settimane, comunicano dall’isola, ha annullato la partenza di ieri delle ore 16 da Ustica a causa di un guasto.

La nave Filippo Lippi è partita da Ustica con circa un’ora di ritardo per sostituzione biglietti.

Mezzi non sempre efficienti

“In estate non è possibile assistere a questi continui guasti – dicono gli usticesi – La domenica molti lasciano l’isola dopo avere trascorso il week end. Abbiamo questi guasti con sole due corse. Dal primo luglio le corse sono tre ogni giorno non sappiamo davvero cosa succederà con i mezzi non sempre efficienti che coprono questa tratta”.

Non è la prima volta che si verificano problemi

E arrivare da Ustica a Palermo a volte è veramente difficile. A parte i guasti dei mezzi, non sono pochi i casi, nel recente passato, di arrivo dei viaggiatori a destinazione con ritardo.

Proteste dei passeggeri si erano verificate anche a fine aprile. Il 19 aprile, esattamente, l’aliscafo Carmen della Liberty Lines con 92 passeggeri partito da Ustica era arrivato al porto di Palermo a bassa velocità con oltre un’ora di ritardo. Dalla compagnia di navigazione Liberty Lines era arrivata una precisazione: “Il ritardo dell’aliscafo non è dovuto ad un’avaria ma determinato dall’onda lunga e dalle condizioni del mare”.