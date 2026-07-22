Ogni anno, a luglio, il borgo di Pisano, frazione di Zafferana Etnea, ha il privilegio di diventare il centro della migliore word music internazionale grazie ad Alkantara Fest, il festival internazionale di folk e world music organizzato dall’associazione culturale Darshan, con la direzione artistica di Mario Gulisano, giunto quest’anno alla XXII edizione. E come ogni anno, è sempre piazza San Giuseppe di Pisano, fulcro sociale della frazione zafferanese, a dar il “la” al festival vero e proprio, che si svilupperà poi da giovedì 23 a domenica 26 luglio all’interno dell’azienda agricola “Il Pigno” sempre di Pisano, festival già anticipato dall’anteprima della Alkantara MediOrkestra a Catania e dall’evento speciale di Melina all’azienda agricola “Il Pigno”. Mercoledì 22 luglio, alle 21, piazza San Giuseppe sarà il palcoscenico di Boccadoro, gruppo di nuovo folk i cui membri sono uniti da un grande amore per la danza e la musica popolare. La formazione: Anna Gioria alla voce e al violino; Gabriele Putzulu alla chitarra acustica, ai loop e allo stompbox; Viola Innocenti voce e viola; Yarince Vicenzo al clarinetto e alle percussioni. L’evento è a ingresso libero.





Boccadoro, da sinistra Viola Innocenti, Anna Gioria, Gabriele Putzulu, Viola Innocenti e Yarince Vicenzo

Nato nel 2020 a Firenze, Boccadoro è un progetto musicale che vede protagonisti quattro giovani musicisti provenienti dalla musica classica, ma accomunati da un grande amore per la musica folk e da ballo. «Il desiderio di non separare generi musicali diversi ci ha spinti a creare questo ensemble – spiegano i quattro musicisti -, con l’obiettivo di coniugare il nostro background con il “balfolk”: da un lato polifonia, limpidezza del suono e complessità armonica; dall’altro ritmo, libertà e ballabilità».





Il nome del gruppo si ispira all’omonimo personaggio del romanzo di Hermann Hesse “Narciso e Boccadoro”: Narciso rappresenta la stabilità, la ragione, lo studio, l’ascetismo e l’elevazione spirituale della musica classica, mentre Boccadoro è il suo contraltare dionisiaco, aperto al cambiamento, alla vita e a nuove esperienze; egli sceglie di partire e avventurarsi nel mondo per scoprirlo attraverso l’arte dell’incontro, una splendida metafora della danza e della musica popolare. Il progetto propone adattamenti di brani classici per la danza, composizioni originali e rielaborazioni di melodie tradizionali, mettendo in luce i diversi background musicali dei musicisti e l’amore comune per il ritmo e l’armonia. Nel corso del tempo hanno ampliato il repertorio nelle direzioni più disparate: la bourrée d’Auvergne, la slängpolska e la musica klezmer convivono armoniosamente nei loro concerti. «Creiamo composizioni originali uniche che integrano diversi stili musicali – ribadiscono i quattro musicisti -, riflettendo la nostra passione per la danza e la musica folk, pur rendendo omaggio alle nostre radici classiche e alla bellezza della polifonia».

Informazioni: https://www.alkantarafest.it Infoline/WhatsApp: 345.5206150.

Luogo: Piazza San Giuseppe, Pisano di Zafferana Etnea, Piazza San Giuseppe, ZAFFERANA ETNEA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Boccadoro

Info:

Dopo i due eventi speciali di anteprima, la XXII edizione del festival internazionale di folk e world music organizzato dall’associazione culturale Darshan, con la direzione artistica di Mario Gulisano, ha il suo debutto ufficiale il 22 luglio in piazza San Giuseppe nella frazione zafferanese di Pisano con il live dell’ensemble di nuovo folk che unisce polifonia e complessità armonica con ritmo, libertà e ballabilità. L’evento fa parte di “Etna in scena”, la rassegna estiva di eventi del Comune di Zafferana Etnea

Link: https://www.alkantarafest.it/evento/nufolk-collective-boccadoro/

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