I controlli tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno

Le stazioni locali dei Carabinieri, supportate dai militari della Sezione radiomobile, hanno portato a termine un articolato dispositivo di controllo a largo raggio nei territori comunali di Misilmeri e Belmonte Mezzagno. L’operazione, volta a consolidare la sicurezza pubblica e a contrastare i fenomeni di illegalità diffusa, ha condotto alla denuncia in stato di libertà di sei persone, ritenute responsabili di diverse tipologie di reato emerse durante i numerosi posti di blocco e le verifiche sul territorio.

Controlli sui veicoli sequestrati e violazioni dei doveri di custodia

Nell’ambito delle attività di verifica amministrativa, l’attenzione dei militari si è concentrata sulla gestione dei mezzi già sottoposti a vincoli giudiziari. Due uomini di Palermo, di 27 e 61 anni, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per aver sottratto o danneggiato veicoli che erano stati loro affidati in custodia a seguito di precedenti sequestri amministrativi. I due soggetti sono accusati di essere venuti meno ai doveri inerenti alla loro funzione di custodi, compromettendo l’integrità dei beni sotto la loro responsabilità.

Sicurezza stradale e contrasto alla guida sotto l’influenza di sostanze

Un capitolo consistente dell’operazione ha riguardato il monitoraggio della circolazione stradale, con l’obiettivo di prevenire incidenti e condotte pericolose. In questo contesto, un giovane di 18 anni è stato denunciato perché sorpreso alla guida di un motoveicolo senza aver mai conseguito la patente di guida, con l’aggravante della recidiva nel biennio. Analoghi provvedimenti sono scattati per due persone di 34 anni coinvolte in sinistri stradali: il primo è risultato avere un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, mentre il secondo ha opposto un netto rifiuto agli accertamenti tossicologici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, un ventunenne è stato sorpreso alla guida dopo aver assunto sostanze psicotrope.

Sequestri di droga e sanzioni amministrative sul territorio

L’attività preventiva si è estesa anche al contrasto dello spaccio e del consumo di stupefacenti, portando all’individuazione di cinque persone segnalate alla Prefettura quali assuntori. I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato dosi di hashish, marijuana e cocaina, che sono state successivamente inviate al Laboratorio analisi delle sostanze stupefacenti del Comando provinciale per i necessari accertamenti qualitativi e quantitativi. Il bilancio complessivo dei controlli alla viabilità ha fatto registrare dodici sanzioni al Codice della strada per un ammontare di circa 11.600 euro, il ritiro di cinque patenti e il sequestro di quattro veicoli. L’impegno quotidiano dell’Arma prosegue con determinazione per garantire la legalità e la tutela della cittadinanza nei centri della provincia.