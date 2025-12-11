La compagnia Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production presentano “Perfetti sconosciuti”. L’adattamento teatrale del film campione d’incassi di Paolo Genovese, qui anche regista della messinscena, arriva in Sicilia per uno speciale doppio appuntamento: venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025 ore 21.00 al Teatro Abc di Catania. Lo spettacolo, inserito nel calendario fuori abbonamento della nuova stagione Turi Ferro, vanta un cast stellare capitanato dall’ottimo Paolo Calabresi.





Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino e Valeria Solarino (in ordine alfabetico) sono i “Perfetti sconosciuti” di una graffiante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento.

La pièce teatrale riprende la storia resa famosa dal film vincitore del David di Donatello per la miglior sceneggiatura, che racconta la serata di un gruppo di amici messa in crisi dal gioco dei telefoni cellulari.

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Paolo Calabresi

Prezzo: 30.00

Link: https://teatroabc.eu/ticket/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.