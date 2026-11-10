Claudio Casisa torna in scena al Teatro Agricantus di Palermo da giovedì 12 a domenica 15 novembre(tutti i giorni alle ore 21, domenica alle ore 18) con “Inconcludente”: un viaggio autobiografico e generazionale dentro quel talento nascosto che in molti custodiscono gelosamente… iniziare mille cose con entusiasmo e non portarne a termine neanche una! Dopo il grande successo di “Spaiato”, l’attore e autore palermitano torna sul palco di via XX Settembre con il suo secondo spettacolo teatrale in solitaria.





Scritto da Claudio Casisa insieme a Pierluigi Montebelli (storico autore di Fiorello e firma di punta della Rai), “Inconcludente” è uno spettacolo che unisce racconto autobiografico e ritratto generazionale, attraversando con ironia e delicatezza le fragilità dei millennial, sospesi tra aspettative enormi, ansie ereditate e un futuro costantemente in bilico. Partendo da sé e dal suo talento più frainteso, Casisa trasforma l’inconcludenza in un atto poetico e liberatorio: «Inizio lo spettacolo parlando di me, di quello che è un mio grande difetto: cominciare tante cose contemporaneamente con entusiasmo per poi non portarne a termine nemmeno una – racconta l’attore -. Ma questa inconcludenza non è solo mia, è uno stato d’animo comune, che appartiene alla mia generazione, quella dei millennial». Una generazione spesso descritta come “sospesa”, definizione in cui l’artista si riconosce pienamente: «Siamo cresciuti con l’eco del passato e con il profumo del futuro, con noi in mezzo che sgomitiamo per farci valere. Ma io sono fiero di essere un millennial. Essere inconcludenti non significa essere difettati».

Claudio Casisa

Attraverso stand-up comedy, monologhi poetici e canzoni originali, Casisa trasforma l’inconcludenza in una lente per osservare la vita, le relazioni, il lavoro, le aspettative e le fragilità. La risata diventa così uno strumento per affrontare temi profondi, senza mai perdere leggerezza. «Racconto le mie fragilità perché penso che possano essere anche quelle degli altri – aggiunge -. Viviamo in un mondo patinato, dove non si mostrano più i difetti. A me piace portare sul palco l’umanità. E farlo in chiave comica, perché sdrammatizzare le fragilità ci aiuta a superarle». Con le musiche originali di Diego Raimondo lo spettacolo è una confessione, ma anche specchio collettivo e dichiarazione d’amore per chi si sente “in ritardo”, “fuori posto” o “senza un piano”. “Inconcludente” non è una resa, ma una rivendicazione per le vite imperfette e per chi continua a cercare, anche sbagliando.

Prodotto da Arts ProMotion di Mario Russo lo spettacolo “Inconcludente” tornerà in scena al Teatro Agricantus dal 20 maggio 2027.

Informazioni Biglietti: € 22; ridotto carte sconto, CRAL, under 25 e over 65 € 20. Biglietteria Agricantus: via XX Settembre 80 Palermo, tel. 091.309636. Orari biglietteria: da martedì a sabato, ore 11-13.30 e 17-20.





Luogo: Teatro Agricantus, Via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Artista: Claudio Casisa

Prezzo: 22.00

Info:

Da giovedì 12 a domenica 15 novembre l’attore palermitano torna in scena nel teatro di via XX Settembre con “inconcludente”, lo spettacolo scritto a quattro mani con Pierluigi Montebelli, un viaggio autobiografico tra le fragilità della generazione Y, sospesa tra aspettative enormi, ansie ereditate e un futuro costantemente in bilico

Link: www.agricantus.cloud

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.