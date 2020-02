Aggiornamenti in corso

Allarme bomba a Palermo oggi pomeriggio in via Arimondi, all’angolo con via Libertà, dove sono presenti le abitazioni di alcuni magistrati.

Il portiere di uno stabile ha segnalato la presenza di una valigia incustodita ed ha allertato immediatamente le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Municipale, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco che hanno transennato il tratto di strada. Gli artificieri stanno intervenendo in questo momento per far brillare la valigia. Il traffico è in tilt.