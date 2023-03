Allarme bomba su un volo Ryanair decollato da Pisa ed appena atterrato all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo.

L’aereo è già stato evacuato. I 190 passeggeri più l’equipaggio sono tutti al sicuro. L’intero spazio aereo di Punta Raisi è stato chiuso e tutti gli altri voli in arrivo, per motivi di sicurezza, sono stati dirottati in altri aeroporti siciliani.

Gli artificieri sono già arrivati per avviare le procedure di individuazione dell’eventuale ordigno e per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

Da controllare ogni spazio dell’aereo e le valige imbarcate.

Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i poliziotti, i carabinieri e i finanzieri in servizio nello scalo. Sono stati dirottati tre voli all’aeroporto Fontanarossa di Catania.

Il volo da Firenze, da Milano e da Budapest.