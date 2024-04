Gli artificieri hanno fatto brillare la valigia, scongiurata presenza esplosivo

Allarme bomba questa mattina per la presenza di una valigia sospetta sotto il ponte della ferrovia, nella via Ugo Foscolo nei pressi di supermercato a Termini Imerese in provincia di Palermo. Nel sottopasso è stata segnalata la presenza di una valigia. Sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese e gli agenti del locale commissariato di polizia che hanno isolato l’area. Nella zona il traffico è andato in tilt. Gli artificieri hanno fatto brillare la valigia e scongiurato la presenza di esplosivo.

L’allarme bomba negli uffici di Amap

Allarme bomba ad inizio marzo negli uffici di Amap in via Volturno, a Palermo. Intorno alle 11, il personale della società Partecipata che si occupa del servizio idrico in città ha dovuto abbandonare le proprie postazioni. Diverse decine di persone si sono quindi riversate in strada, in attesa di aggiornamenti. Sul posto è immediatamente giunto il personale dei carabinieri e della polizia di stato. All’interno si sono svolte le operazioni di rito degli artificieri per verificare la presenza di eventuali minacce. Controlli che hanno dato esito negativo.

Intorno alle 12, il personale impiegato nei servizi all’utenza è potuto così rientrare nel proprio posto di lavoro. Hanno atteso fuori invece i tecnici del reparto progettazioni, i quali hanno dovuto attendere ulteriori approfondimenti. Secondo indiscrezioni raccolte sul posto, l’allarme sarebbe partito in seguito ad una chiamata anonima arrivata presso l’ufficio di presidenza dell’azienda. Fatto per il quale i dirigenti dell’azienda di via Volturno hanno allertato le forze dell’ordine e fatto evacuare il personale dalle proprie postazioni.

A metà dicembre bomba in una nave ai cantieri navali

A metà dicembre allarme bomba in una nave mercatile in riparazione al porto di Palermo. Un pacco sospetto è stato trovato sull’imbarcazione dagli operai nel corso di un sopralluogo. Un pacco che nella zona dove è stato trovato non ci doveva essere. La nave era entrata nei bacini da poco. E’ scattato il sistema di sicurezza e sono intervenuti i militari della capitaneria di porto, i poliziotti e gli artificieri per verificare il contenuto del pacco.