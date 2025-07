I dazi che gli Stati uniti si preparano ad imporre probabilmente entro al fine del mese rischia di essere estremamente dannosi per l’export italiano ma a pagare conseguenze fra le più pesanti potrebbe essere proprio la Sicilia in base alle proiezioni fatte dal Centro Studio Cgia di Mestre.

Schifani vola a Roma

Così il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, questa mattina è volato a Roma per prendere parte al tavolo tenuto a Palazzo Chigi proprio con tema Dazi. Lo annuncia lui stesso con un post sui social: “Stamattina a Palazzo Chigi, con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani – scrive Schifani – abbiamo condiviso le misure a difesa dell’economia siciliana contro i dazi”.

La Sicilia non sarà lasciata sola

“Massima attenzione alle esigenze delle imprese locali e alla tutela delle nostre eccellenze agroalimentari – continua, per poi rassicurare – la Sicilia non sarà lasciata sola”.

L’allarme

L’allarme deriva dalla pioggia di disdette di ordini di prodotti agricoli e alimentari siciliani arrivata da parte degli importatori americani. Il sistema dei dazi annunciato da Trump ha, come primo effetto, proprio la disdetta degli ordini ricorrenti degli importatori soprattutto riguardo l’olio.

Si tratta di disdette “preventive” che fanno temere per la Sicilia un disastroso meno 50% sul fronte della vendita negli Stati Uniti.

I calcoli CGIA di Mestre

Per l’esportazione siciliana si profila un danno da un miliardo di euro e l’Isola rischia di essere la Regione italiana che paga più a caro prezzo l’arrivo dei Dazi americani.

I calcoli li ha fatti il centro studi Cgia di Mestre. Si tratta di una proiezione, in scala regionale, delle stime elaborate a livello nazionale dal nuovo report, che per tutta Italia ipotizza una perdita fra i 30 e i 35 miliardi rispetto ai quasi 65 guadagnati con le esportazioni in America, ossia un calo tra il 46 e il 54% sul totale: incidenza che, rapportata all’Isola, comporterebbe un crollo compreso della bilancia dell’esportazione.