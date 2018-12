ladri in azione in diverse villette nello scorso fine settimana

Case di villeggiatura svaligiate, danneggiamenti, intrusioni notturne, ma talvolta anche alla luce del sole.

E’ allarme furti nella periferia di Monreale.

Nello scorso fine settimana sono state “visitate” diverse villette su Via Regione Siciliana, nel tratto che porta a San Martino delle Scale, utilizzate prevalentemente per il periodo estivo.

La refurtiva in alcuni casi è stata di poco valore. Per altri proprietari il danno è stato invece notevole, dato che i ladri hanno fatto man bassa di tutto ciò che ritenevo rilevante, dagli elettrodomestici alle stoviglie.

Se alcune abitazioni sono disabitate nel periodo invernale, altre invece sono abitate tutto l’anno. Ma sembra che i ladri fossero ben a conoscenza dei movimenti dei residenti, tanto da agire indisturbati durante la loro assenza. Complice anche l’oscurità che regna lungo questo tratto di strada, ormai da tanto tempo, da quando cioè sono stati trafugati i cavi in rame dell’illuminazione stradale.

«Segnaliamo da anni all’amministrazione la mancanza d’illuminazione pubblica che può essere un buon deterrente contro questa gentaglia – lamentano i residenti -. Chiediamo con forza il ripristino della rete, siamo stanchi delle promesse elettorali. Viviamo continuamente con il terrore dei furti. Chiediamo ai cittadini collaborazione e di segnalare ai carabinieri eventuali auto o rumori sospetti».

(foto di repertorio)