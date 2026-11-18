Un patto territoriale per il rilancio di Palermo e Trapani, capace di fermare l’emorragia di giovani, contrastare il lavoro povero e sbloccare le emergenze locali. È questa la linea tracciata dalla segretaria generale della Cisl Palermo Trapani, Federica Badami, nel corso del Consiglio generale del sindacato che si è svolto oggi al Saracen di Isola delle Femmine, alla presenza del segretario generale Cisl Sicilia Leonardo La Piana e del segretario confederale nazionale Andrea Cuccello.

L’assise ha segnato anche il rinnovamento della squadra di vertice: il consiglio ha infatti eletto in segreteria, al fianco di Badami, il palermitano Vincenzo Cuttitta, 45 anni (segretario territoriale Fai Cisl Palermo Trapani) e la trapanese Giuseppina Lazzara, 52 anni (presidente Anolf Trapani).

L’emergenza giovani e il lavoro povero

Aprendo la relazione, Badami ha messo al centro la necessità di un’azione condivisa di fronte al peggioramento degli indicatori sulla qualità della vita: “Abbiamo scelto il patto come metodo e la prossimità come presenza, perché le fragilità dei nostri territori sono troppo profonde per essere affrontate da un solo attore. Non vogliamo essere la voce della protesta, ma la forza della proposta, per questo ribadiamo la necessità di un Patto per il rilancio dell’area metropolitana di Palermo e di Trapani e la sua provincia”.

I numeri richiamati dal sindacato — basati sulle analisi di Istituto Tagliacarne, Bankitalia e Svimez — fotografano una crisi profonda:

Fuga dei cervelli: Oltre 12 mila siciliani tra i 25 e i 34 anni hanno lasciato l’Isola nel 2025, con una quota consistente proveniente proprio da Palermo e Trapani.

Occupazione fragile: A Palermo la disoccupazione si attesta al 13% e solo un nuovo posto su dieci è destinato a un under 35. A Trapani la disoccupazione giovanile tocca il 40%, con stipendi che oscillano tra i 588 e i 1.116 euro.

“I giovani devono diventare una priorità fiscale e contrattuale: serve una fiscalità di vantaggio per i primi stipendi e un patto territoriale con università, imprese e istituzioni perché chi si forma qui possa lavorare nella propria città”, ha sottolineato Badami, annunciando che il 28 novembre 250 delegati e lavoratori partiranno dalle due province per partecipare alla mobilitazione nazionale della Cisl “Il Patto che unisce” a Gioia Tauro.

L’affondo su Palermo e Trapani: “Basta scontri politici sulla pelle dei cittadini”

Un passaggio duro è stato dedicato alle amministrazioni locali, alla luce del calo registrato da entrambe le province nella classifica sulla qualità della vita di Italia Oggi. Rivolgendosi al sindaco di Palermo Roberto Lagalla, Badami ha ribadito che “la sfida che ci attende non riguarda la prossima competizione elettorale, ma la prossima generazione di palermitani”.

Ancora più critica la situazione denunciata a Trapani, dove lo stallo in Consiglio comunale sta producendo effetti diretti: la mancata approvazione del Piano economico-finanziario dei rifiuti e delle tariffe Tari 2026 ha portato alla riduzione dei servizi di igiene urbana e mette a rischio licenziamento 15 lavoratori di Formula Ambiente entro dicembre. A ciò si somma l’emergenza idrica, con famiglie costrette a fare i conti con acqua contaminata, contatori sigillati e autobotti a proprie spese. “Non spetta a noi stabilire chi abbia ragione tra maggioranza e opposizione – ha incalzato Badami –. Diciamo però al sindaco Tranchida e a tutto il Consiglio comunale che lo scontro politico non può ricadere sui cittadini e sui lavoratori. Approvino senza ulteriori rinvii gli atti necessari e aprano un tavolo con le parti sociali su acqua, rifiuti e personale”.

Salari, sanità, infrastrutture e emergenza casa

La segretaria ha poi elencato le principali criticità strutturali dei due territori:

Salari in calo: Tra il 2021 e la prima metà dell’anno le retribuzioni reali sono scese del 9,9%. Nel settore privato si guadagnano in media poco più di 18 mila euro lordi l’anno a Palermo e meno di 15.500 euro a Trapani (ultima provincia siciliana), contro una media nazionale di oltre 24 mila euro. La Cisl chiede accordi territoriali sul modello dell’intesa San Martino per garantire contratti equi e clausole di revisione prezzi negli appalti.

Sanità e trasporti: Chiesta l’attivazione immediata delle case e degli ospedali di comunità con personale adeguato. Sul fronte infrastrutture, denunciati i tredici anni di chiusura della ferrovia diretta Palermo-Trapani via Milo (ferma dal 2013), con la richiesta di un tavolo periodico di monitoraggio con Rfi, Autorità portuale e Regione.

Emergenza abitativa: A Palermo gli affitti sono saliti di oltre il 35% dal 2020 e quasi 1.800 domande per il bonus affitto sono state escluse, mentre nei quartieri come Zen, Ballarò e Sperone cresce il disagio sociale. A Trapani si contano 217 sfratti nell’ultimo anno e 500 richieste di sostegno. La proposta del sindacato punta su case popolari a canone sociale, rilancio del canone concordato e utilizzo dei beni confiscati.

L’allarme sicurezza sul lavoro

Preoccupante, infine, il bilancio sugli infortuni secondo i dati provvisori Inail: le denunce crescono di quasi il 9% in entrambe le province (da 4.695 a 5.113 a Palermo e da 1.449 a 1.578 a Trapani). Salgono anche le morti bianche, compresi gli infortuni in itinere: da 17 a 22 nel Palermitano e da 2 a 14 nel Trapanese (su un totale regionale di 76). “Per incidenza dei decessi tra gli occupati, Trapani è oggi la seconda provincia d’Italia e Palermo la sesta, in una Sicilia stabilmente in zona rossa”, ha avvertito Badami, chiedendo formazione continua finanziata anche con l’avanzo di bilancio dell’Inail.

Gli interventi di La Piana e Cuccello

Nel corso dei lavori, il segretario generale della Cisl Sicilia Leonardo La Piana ha messo in evidenza la necessità di declinare anche nell’Isola il rinnovato sistema di relazioni industriali concretizzatosi con la preintesa siglata da Cgil, Cisl e Uil con le organizzazioni datoriali: “È indispensabile – ha detto La Piana – ripartire da questo risultato epocale per aprire una nuova stagione di confronto nell’Isola, dando vita a reali meccanismi di partecipazione, che riportino al centro il protagonismo delle parti sociali nel rapporto con le istituzioni e le imprese. Al governo regionale e al Parlamento regionale ribadiamo la necessità di sancire un ruolo attivo del sindacato confederale nell’iter di valutazione della manovra finanziaria, rispetto alla quale noi abbiamo già predisposto alcune proposte che possono tradursi immediatamente in azioni concrete e senza pesare in alcun modo sulle casse regionali”.

A chiudere l’assise è stato il segretario confederale nazionale Andrea Cuccello, che ha inquadrato l’appuntamento siciliano nel percorso di mobilitazione verso Roma: “La Cisl è impegnata in una mobilitazione per il futuro del Paese, con proposte concrete a partire dal Libro Verde per il patto sociale. Dopo la manifestazione del 7 novembre a Genova, il confronto è proseguito oggi a Palermo. Il 28 novembre saremo a Gioia Tauro, con il protagonismo di tutta la Cisl del Mezzogiorno, e il 12 dicembre a Roma. Il Patto di San Martino, sottoscritto il 12 novembre da Cgil, Cisl e Uil e da tredici associazioni datoriali, è la prima pietra angolare del patto sociale che proponiamo con il Libro Verde”.

Cuccello ha poi indicato le leve per la crescita del territorio: “Per rilanciare questi territori serve una strategia di sviluppo sostenibile che valorizzi il turismo e la cantieristica e tenga insieme politiche industriali ed energetiche e investimenti nelle infrastrutture. L’obiettivo è creare lavoro di qualità e, con politiche abitative che rendano la casa più accessibile, dare a tanti giovani la possibilità di restare e costruire qui il proprio futuro”.

La piattaforma delle proposte Cisl per Palermo e Trapani

A margine del Consiglio generale, il sindacato ha sintetizzato i nove pilastri della propria piattaforma territoriale: