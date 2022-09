Allarme Legionella a Palermo, chiuso un hotel ed evacuato uno stabile al centro

Al centro di Palermo monta la paura per il batterio della Legionella, rilevato in alcuni edifici e in un hotel. Ieri è stato già chiuso l’hotel Politeama a causa della presenza del batterio, che si annida nell’acqua e che può causare gravi problemi all’apparato respiratorio fino alla polmonite. Oggi, invece è stato rilevato anche in un edificio di via Principe di Belmonte, sgomberato per evitare che l’infezione possa diffondersi velocemente.

Allarme legionella a Palermo

Ieri l’hotel Politeama, che si trova in piena Piazza Ruggiero Settimo, ha ricevuto dalla polizia municipale del capoluogo una ordinanza a firma del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessora al ramo Rosi Pennino. Il provvedimento impone la chiusura dell’albergo. Così le persone ospitate fino a quel momento sono state trasferite in altre strutture alberghiere.

Altri casi al centro

Oltre all’hotel Politeama, oggi alcune tracce di legionella sono state trovate anche nel palazzo di via Principe di Belmonte. Acquisiti gli ultimi test sull’acqua, i locali sono stati chiusi. Si tratta di palazzi che possiedono una vecchia autoclave o sono collegati alla rete con tubature da cambiare. I batteri di legionella si annidano nelle cisterne degli immobili, nella condensa degli impianti di aria condizionata e nelle tubature.

A Palermo sale il livelli di allerta

Al momento l’Asp sta controllando attentamente la situazione Legionella a Palermo, mentre l’Amap, l’azienda che si occupa della distribuzione idrica, ha tenuto a precisare che “non è direttamente coinvolta nella gestione di questi casi, che riguardano esclusivamente impianti privati a valle dei contatori e per i quali per altro non ha ricevuto ad ora nessuna segnalazione”.

I casi a Palermo

Da mesi Villa Niscemi, che è la sede istituzionale del sindaco, è chiusa per le stesse ragioni dalla fine dello scorso anno. La Legiionella è però arrivata in passato anche nella piscina comunale di viale del Fante: ci sono voluti giorni e diversi interventi di sanificazioni prima di poter accogliere di nuovo gli utenti e gli sportivi delle società.