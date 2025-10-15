Mentre il Presidente della Regione Renato Schifani sta andando ad incontrare il Ministro Piantedosi a Roma a Palermo scattano i primi controlli e si riunisce il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica.

Schifani “Plauso alle forze dell’ordine”

“Mi sto recando al Viminale per incontrare col sindaco di Palermo il ministro Piantedosi per fare il punto sulla sicurezza a Palermo” scrive sui social il Presidente della Regione che ci tiene a sottolineare l’operazione condotta questa mattina dalle forze dell’ordine allo Zen

“Un plauso va alle forze dell’ordine per la maxi operazione di oggi allo Zen, che ha visto impegnati circa 300 uomini tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza alla ricerca di armi. Un segnale concreto della presenza dello Stato e dell’impegno per restituire sicurezza e legalità ai quartieri più difficili di Palermo, abitati da tanti cittadini onesti che nulla hanno da temere da questa presenza”.

Il Comitato per l’ordine e la sicurezza individua le zone rosse

Nel frattempo questa mattina il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto mariani ha individuato le tre “zone rosse” di Palermo.

Zona rossa numero uno – Olivella

La prima zona rossa corrisponde all’area dell’omicidio di Paolo Taormina e va dal teatro Massimo -Piazza Olivella Ricompresa all’intero del perimetro delimitato dalle seguenti arterie: via Cavour- Piazza verdi ( per intero) – Via dell’orologio- piazza olivella – Via bara all’Olivella- Via Roma- Via Salvatore Spinuzza- Via Maqueda

Zona rossa numero due – Vucciria

La seconda zona rossa è ricompresa all’intero del perimetro delimitato dalle seguenti arterie:

Via Vittorio Emanuele ( da via Roma verso Porta Felice) -Via dei Chiavettieri- via dei Cassari- via dei materassai- via Argenteria vecchia- vicolo sant’Eligio- via Giovanni Meli- Piazza San Domenico- Via Roma nel tratto fino a via Vittorio Emanuele.

Zona rossa numero tre – Maqueda Stazione

La terza e ultima zona rossa sarà ricompresa all’intero del perimetro delimitato dalle seguenti arterie: via Maqueda (altezza Piazza Pretoria) – piazza sant’Antonino- via Oreto- via

Fazello- Piazza Francesco Cupani- Piazza Giulio Cesare- Via Roma- Discesa dei Giudici-

Piazza Pretoria.

Arrivano i rinforzi alla polizia

Dalla prossima settimana saranno assegnati anticipatamente alla Questura di Palermo 24 agenti della Polizia di Stato, 3 ispettori e un funzionario, nell’ambito del complessivo rafforzamento degli organici annunciato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso della riunione del medesimo Comitato per l’ordine e la Sicurezza pubblica tenutasi lo scorso 6 agosto 2025. Un ulteriore, strutturale rafforzamento degli organici sarà disposto già dal

prossimo mese di gennaio.