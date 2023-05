Le previsioni per il 20 maggio

La Protezione civile della Regione ha diramato un allerta meteo arancione per la Sicilia Orientale da oggi e per le prossime 24-30 ore. Continua dunque il maltempo in Sicilia, con la settimana che era iniziata con l’allerta rossa nella parte occidentale dell’Isola.

Le previsioni

Sono previsti venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti sud-est, mareggiate lungo le coste esposte. Da domani, per 24-36 ore, sono previste piogge da sparse a diffuse, con rovesci o temporali e cumulate localmente abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta gialla a Palermo e nel resto della Sicilia

Prevista allerta gialla nel Palermitano, nel Trapanese, in parte dell’Ennese e del Nisseno e nell’Agrigentino. Anche qui l’allerta è valida fino alla mezzanotte di sabato

L’amministrazione di Catania: “Prudenza”

A seguito del nuovo bollettino meteo diramato dalla Protezione civile regionale che segnala un allerta meteo arancione, l’Amministrazione comunale di Catania, con una nota, raccomanda ai cittadini “la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l’automobile”. Si raccomanda inoltre di “evitare i sottopassi stradali; di non utilizzare mezzi a due ruote; di non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi e di stare lontani dalla riva del mare e dai corsi d’acqua”.

Scuola chiuse ad Acireale

In seguito all’allerta meteo arancione nella Sicilia Orientale diramato dalla Protezione civile regionale, il sindaco di Acireale (Catania) Stefano Alì con una ordinanza ha disposto la chiusura delle scuole, del cimitero e della villa Belvedere ed ha annullato il consueto mercato del sabato che si tiene nella zona della stadio. Il primo cittadino raccomanda inoltre alla popolazione di “usare la massima prudenza, soprattutto negli spostamenti, e di tenere conto segnatamente dello stato di allerta arancione indicato per domani”.

Danni a Ragusa

Dalle 14 di oggi molte segnalazioni sono pervenute alla sala operativa dei vigili del fuoco di Ragusa per i danni causati dal vento: cartelloni pubblicitari divelti, pali pericolanti, lamiere di copertura dei tetti staccate. Le aree colpite sono quelle di Ragusa, Comiso e Vittoria. Di particolare rilevanza il distacco della linea telefonica dai sostegni della palificazione lungo la strada provinciale 20 nel tratto che va dall’incrocio per Vittoria fino ad oltre la rotonda del centro Seia. Circa 30 gli interventi effettuati finora, con l’impiego della autoscala, e altri sono in attesa di essere espletati. Continuo il contatto con i comuni interessati, per verifiche e selezione degli interventi di maggior rilievo.

