Allerta arancione domani in gran parte della Sicilia. L’avviso della protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico indica anche condizioni meteo avverse. Dalla tarda serata odierna, sabato 24 febbraio, e per le successive 24-30 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche di carattere rovescio o temporale, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Inoltre, dalla mattinata di domani, domenica 25 febbraio, si prevedono forti venti di burrasca dai quadranti settentrionali. Mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta arancione in sette province

Sono sette le città interessate dall’allerta aracione. Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna. Gialla a Trapani ed Agrigento-

Precipitazioni

Sono previste precipitazioni Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centroorientale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Isola con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Mari e venti

Molto mossi tutti i bacini occidentali e meridionali, agitato lo Stretto di Sicilia. I venti da forti a burrasca nord-occidentali.

Nel resto d’Italia

Nord. Tempo a tratti instabile sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da una mattinata che trascorrerà con un cielo poco nuvoloso e locali deboli nevicate sulle Alpi. Nel corso del pomeriggio tornerà a peggiorare, in maniera modesta, soprattutto su Lombardia, Liguria e Piemonte orientale con piogge sparse e nevicate sulle Alpi sotto i 7-800 metri. In serata piogge sul Veneto.

Centro e Sardegna. Tempo a tratti piovoso sulle nostre regioni di conseguenza dopo una mattinata che trascorrerà all’insegna di condizioni di bel tempo, nel corso del pomeriggio il tempo tornerà a peggiorare con piogge e locali temporali in Toscana e Sardegna, occasionalmente pure in Umbria e Lazio (piovaschi). Sarà più soleggiato altrove. Spruzzate di neve sopra i 1200-1400 metri.

Sud e Sicilia. Un vortice ciclonico condiziona il tempo su molte regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto e precipitazioni diffuse, più probabili su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia centro-meridionale, meno in Campania. Sono previsti locali temporali e nevicate sui rilievi a quote alte. Temperature grossomodo stazionarie, mari molto mossi e venti in genere sudoccidentali.

