La protezione civile per domani ha diramato l’allerta arancione per il rischio incendi nelle provincie di Palermo e Messina. Le temperature massime in questo giorni permangono sopra la media stagionale. Per il fine settimana è previsto un peggioramento delle condizioni meteo. Domenica sono previste forti piogge.

Il meteo in Sicilia per venerdì 9 febbraio

Un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord. Una perturbazione atlantica raggiunge le nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo con cielo coperto e precipitazioni via via più diffuse su gran parte delle regioni, forti sui settori alpini dove nevicherà oltre i 900-1000 metri a ridosso dei confini, a quote un po’ più alte altrove. Venti meridionali, temperature stazionarie, non fredde.

Centro e Sardagna. La pressione cede vistosamente sulle nostre regioni per cui il tempo è destinato a peggiorare. Se al mattino ci saranno molte nubi, anche con cielo a tratti coperto, ma senza precipitazioni importanti, nel corso del pomeriggio inizierà a piovere in Toscana e poi in Umbria e sul sassarese. Verso sera e notte piogge in diffusione su gran parte delle regioni. Venti da sud, temperature invariate.

Sud e Sicilia. La pressione inizia a diminuire gradualmente sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento al mattino, poi la nuvolosità tenderà ad aumentare fino a cielo molto nuvoloso o a tratti coperto in serata. In nottata arriveranno delle piogge in Campania e sulla Sicilia occidentale. Venti meridionali, temperature in lieve aumento di giorno.

Le temperature

Rimangono stazionarie le temperature in Sicilia con alcune località che godono di valori a tratti primaverili. Massime comprese tra i 15 ed i 22 gradi.

Previsti 18 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 21 a Catania, 15 ad Enna, 18 a Messina, 17 a Palermo, 17 a Ragusa, 22 a Siracusa, 16 a Trapani.