All'insegna dell'alta pressione

Nubi in aumento ma tempo stabile e senza precipitazioni con temperature ancora stazionarie tra gli 11 ed i 17 gradi, a tratti quindi più alte della media. Così le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di giovedì 1 febbraio nel segno dell’alta pressione.

Sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Canale poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature

Rimangono stazionarie le temperature nell’isola. Minime fredde -3 ad Enna, -2 a Caltanissetta, 0 a Ragusa), e massime comprese tra gli 11 ed i 17 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 17 a Catania, 11 ad Enna, 15 a Messina, 14 a Palermo, 13 a Ragusa, 17 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. L’anticiclone africano Zeus continua a comandare il tempo sulle nostre regioni e così anche in questa giornata l’atmosfera sarà stabile, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o anche coperto. Attese nebbie mattutine e serali, soprattutto sulle zone di pianura del Nordest e locali precipitazioni sui confini alpini. Le temperature non subiranno variazioni se non lievi diminuzioni.

Centro e Sardegna. L’atmosfera è ancora stabile grazie alla presenza dell’anticiclone subtropicale Zeus. La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà spesso molto nuvoloso al mattino, anche coperto al pomeriggio. Non sono attese precipitazioni. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente di giorno. I venti soffieranno debolmente dai quadranti nordoccidentali.

Sud e Sicilia. Dominio incontrastato dell’alta pressione africana Zeus per cui la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo stabile, ma il cielo si presenterà a tratti molto nuvoloso, soprattutto lungo le coste tirreniche e le zone vicine. Le temperature sono previste in leggera diminuzione di giorno. I venti, deboli, soffieranno dai quadranti nordoccidentali. Mari calmi.

Per venerdì 2 febbraio

La pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; su litorale ionico e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. L’atmosfera è stabile grazie alla presenza dell’anticiclone africano Zeus pertanto in questa giornata il cielo si presenterà poco nuvoloso o localmente molto nuvoloso. Sarà più soleggiato in Liguria e sul Friuli Venezia Giulia. Possibile formazione di nebbie al mattino e alla sera. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni se non locali aumenti di giorno.

Centro e Sardegna. La costante presenza dell’anticiclone africano Zeus garantirà un’altra giornata con l’atmosfera stabile pertanto il cielo si presenterà poco nuvoloso o a tratti più nuvoloso al mattino, poi diventerà via via più sereno. I venti soffieranno dai quadranti nordorientali con locali rinforzi. Le temperature non subiranno grosse variazioni se non un leggero aumento di giorno.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni soffiano venti più freschi dai quadranti nordorientali e così in questa giornata la nuvolosità sarà maggiore, anche a tratti compatta. Non mancheranno occasionali precipitazioni, più probabili sui rilievi della Calabria. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente di giorno. I mari risulteranno generalmente poco mossi o localmente mossi.