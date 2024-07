Palermo sta vivendo giorni difficili a causa dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutta Italia. È infatti una delle città inserite nella lista del Ministero della Salute per l’allerta di livello 3, il più elevato, a partire da mercoledì.

Allerta livello 3 in arrivo

Palermo, come tutta Italia, è ancora nella morsa del grande caldo. Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, l’allerta di “livello 3”, la più elevata, riguarda oggi e domani 12 città, che diventeranno 13 mercoledì. Domani dunque “bollino rosso” per Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo; dopodomani all’elenco si aggiungerà Palermo.

Rischi per la salute

L’allerta di “livello 3” scatta in presenza di ondate di calore “con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”.

Temperature sopra la media

Allerta di livello 2, invece (“bollino arancione”) domani a Bolzano, Palermo e Torino, mercoledì a Bolzano. Decisamente sopra le medie stagionali anche le temperature, specie quelle percepite, con picchi di 38 domani a Frosinone e Latina e di 39 dopodomani ancora a Frosinone e Latina.

Previsioni martedì 16 luglio

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale mosso. Nord. L’anticiclone subtropicale Caronte si rinforza ulteriormente sulle nostre regioni, per cui la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere praticamente sereno un po’ ovunque, salvo locale nuvolosità in montagna. Da segnalare alcuni veloci temporali di calore sui confini alto atesini. Venti deboli da nord, mari calmi.

Centro e Sardegna. Dominio assoluto dell’anticiclone africano Caronte e così la giornata sarà contrassegnata ancora una volta dal bel tempo prevalente, infatti il sole non troverà alcun ostacolo per splendere in un cielo sereno. La nuvolosità sarà scarsa e soltanto occasionale. Clima molto caldo, venti deboli dai quadranti settentrionali. I mari risulteranno generalmente calmi.

Sud e Sicilia. L’anticiclone Caronte surriscalda le nostre regioni, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da condizioni stabili dell’atmosfera. Il cielo si potrà vedere praticamente sereno dappertutto, infatti la nuvolosità sarà soltanto occasionale, ma piuttosto rara. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali. Mare Adriatico un po’ mosso, calmi i restanti bacini.