LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Una perturbazione presente sull’Europa centrale interesserà nelle prossime ore il nostro Paese portando piogge sulla Sicilia e venti forti anche sulle altre regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile regionale ha emesso una allerta meteo che prevede a patire da domani, venerdì 16 aprile, venti fino a burrasca nella zona meridionale e ionica della nostra Isola. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Nello specifico sono previsti forti venti nord-orientali, con rinforzi di burrasca forte sui settori meridionali, dal pomeriggio anche sui settori ionici.

I mari, invece, saranno molto mossi, tendenti ad agitati, lo Stretto di Sicilia e dal pomeriggio lo Ionio meridionale; molto mosso il Tirreno.

Cielo con più nubi sull’isola a dove peraltro si potranno verificare registrare eventi piovosi soprattutto al mattino. Continua, dunque, il maltempo sulla nostra regione dove la primavera si è presa una pausa.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata trascorrerà con un tempo asciutto e un cielo che si presenterà con nubi sparse su torinese e cuneese, poco nuvoloso altrove. Venti dai quadranti nordorientali. Al centro si verificherà un graduale peggioramento del tempo sulla Sardegna con precipitazioni via via più diffuse. Nubi in aumento sulle coste tirreniche, ma senza piogge, nubi sparse altrove. Al sud Sud, sul resto delle regioni piogge pomeridiane su Cilento, potentino e cosentino.

Sabato 17 aprile

La giornata al nord sarà contraddistinta da un cielo via via molto nuvoloso al Nordest e poco nuvoloso altrove. Entro sera nevicate deboli sui rilievi del Triveneto. Venti da Nordest.

Al centro sarà presente un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto su Lazione e Adriatiche, peggiora in Sardegna con temporali dal pomeriggio. Temperature massime tra 8 e 16 gradi. Venti settentrionali.

Sud: la giornata trascorrerà con un cielo coperto con piovaschi su Puglia e Basilicata, sul resto delle regioni, Sicilia compresa, avremo un cielo irregolarmente nuvoloso, ma più asciutto. Venti da Nord.