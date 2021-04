Stop al bel tempo, almeno per un giorno. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse valido fino alle 24 di domani 15 aprile. Previsti sull’isola temporali sparsi e forti venti.

Nel dettaglio sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi da deboli a moderati, specie sui settori nord-orientali.

Temperature massime in lieve ribasso

Le temperature massime saranno in lieve diminuzione con venti tendenti a localmente forti sud-orientali sui settori meridionali. Molto mosso il mar Ionio settore est, con moto ondoso in attenuazione; tendente a molto mosso, invece, lo Stretto di Sicilia.

Ricordiamo che l’allerta gialla (attenzione) è la seconda su una scala di quattro colori. Questa prevede livelli verde (il più basso), e poi a seguire dopo la gialla, i più seri: l’arancione (che segnala uno stato di preallarme) e la rossa (allarme).

Rischio meteo-idrogeologico e idraulico

Sono anche indicate nell’avviso della Protezione civile possibili criticità di tipo geomorfologico (frane) e/o di tipo idraulico nei piccoli bacini (minori di 50 kmq) e nelle aree urbanizzate. Possibili criticità per fenomeni prevalentemente di tipo idraulico principalmente nell’ambito del reticolo idrografico naturale dei bacini maggiori (> 50 kmq) (alluvioni, esondazioni in aree di foce).

Le criticità idrogeologiche e idrauliche possono risultare sensibilmente più gravose in caso di rovesci o temporali o di condizioni meteorologiche avverse la cui localizzazione geografica, distribuzione e intensità sono connotati da elevata incertezza previsionale.