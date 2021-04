LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Per domani in Sicilia, mercoledì 14 aprile, è prevista una giornata prevalentemente soleggiata. I cieli saranno sereni o, al massimo, poco nuvolosi nel Messinese e nel Siracusano. Non sono previste precipitazioni.

I venti saranno moderati o, al massimo, leggeri. Mentre le temperature sono stabili e praticamente primaverili. Le minime, tuttavia, saranno piuttosto fredde ad Enna (-1) a Caltanissetta (1) ed a Ragusa (2 gradi) con la minima più alta a Trapani (10 gradi). Le temperature a mezzogiorno non dovrebbero superare i 20 gradi a Catania, Agrigento e Siracusa. Questo rappresenterà il valore massimo. Seguiranno Siracusa con 19, Messina 18, Palermo e Caltanissetta 17, Trapani 16 ed Enna 15.

Nel resto d’Italia

La giornata al nord sarà caratterizzata dal ritorno del bel tempo. Il cielo avrà nubi sparse al Nordovest e sereno o al massimo poco nuvoloso sui settori di Nordest. Venti variabili.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da una mattinata con più nubi su Abruzzo e Molise, sul resto delle regioni il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Al sud, invece, ci sarà tempo in prevalenza asciutto. Il cielo si presenterà a tratti irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Venti di Maestrale.

Per giovedì 15 aprile

Al nord la giornata sarà caratterizzata da un tempo più instabile sull’arco alpino dove ci sarà qualche nevicata, sulle zone pianeggianti il cielo si presenterà con nubi sparse.

Sulle regioni del centro la pressione è stabile. La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo con nubi sparse su tutte le regioni e qualche isolata nevicata sui rilievi dell’Abruzzo.

Al Sud, infine, la giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza soleggiato su Campania, Basilicata e Puglia, più nubi in Calabria e coperto con piogge invece sulla Sicilia. Venti settentrionali.