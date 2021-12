Nuovo avviso della protezione civile regionale

Piogge e temporali, è nuovamente allerta gialla in Sicilia per il maltempo

Per venerdì 3 previsti anche venti di burrasca, mareggiate e condizioni meteo avverse

Condizioni Meteo avverse nell’isola

Piogge e temporali sparsi, venti di burrasca, mareggiate e condizioni meteo avverse in Sicilia a partire dalla giornata di venerdì 3 dicembre. È, dunque, nuovamente, allerta gialla. La protezione civile regionale diramato un nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Allerta gialla in tutta la Sicilia

Torna, quindi, l’allerta gialla in tutta la sicilia. Lo riporta l’avviso 21336. Possibili disagi in Sicilia che già nelle settimane scorse è stata sferzata dal maltempo.

Condizioni Meteo avverse

Si legge “Persistono venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte, da s-w. mareggiate lungo le coste esposte. dalle prime ore di domani, 03.12.21, per 24-30 h, previste precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori tirrenici. le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Precipitazioni

Vengono indicate, inoltre, precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori tirrenici”.

Temperature giù, mari agitati, venti forti

Temperature in generale diminuzione, localmente sensibile.

Mari: Agitato lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione; molto mossi i restanti bacini, tendente ad agitato dal pomeriggio lo Stretto di Sicilia e dalla sera il Tirreno meridionale.

Venti: Localmente forti nord-occidentali e sud-occidentali la mattina sulle zone ioniche.

Quadro Meteo

Condizioni improntate al maltempo al Sud Italia per effetto del transito di una nuova perturbazione, foriera di rovesci e temporali a partire dalla Campania; nel corso del giorno, e in particolare dal pomeriggio, tendenza a rapida estensione dei fenomeni a Sicilia e Calabria, con i massimi effetti lungo i rispettivi versanti tirrenici. Quota neve prossima i 1.300 m al mattino sul settore occidentale, oltre i 1.700 m altrove. Al pomeriggio quota neve in calo intorno i 1.200-1.300 m ovunque. In serata quota neve prossima i 1.300-1.400 m circa. Attesi circa 10 cm di neve sull’Appenino settentrionale oltre i 1.400 m circa.