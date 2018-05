Dopo l’allerta meteo lanciato per oggi che in Sicilia non ha avuto seguito anche s enel resto d’Italia ha aviuto qualche effetto, la Protezione civile regionale ha diramato nuovamente un’allerta meteo gialla (intensità media) spostando di 24 ore gli allarmi precedenti per condizioni avverse. L’allerta vale da stasera e per le prossime 24/36 ore. In particolare “dalla serata di oggi, martedì 1 maggio 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti o di burrasca, con raffiche sino a burrasca forte, dai quadranti orientali, in successiva rotazione da sud-ovest nella giornata di domani”.

L’allarme riguarda anche e soprattutto mareggiate lungo le coste esposte: “dal pomeriggio di domani, mercoledì 2 maggio 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale”.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.