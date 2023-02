Condizioni meteo avverse, disagi previsti nella zona orientale

Peggiora ulteriormente il maltempo in Sicilia. Per domani, giovedì 9 febbraio, sono previsti venti orientali di burrasca, forti mareggiate e precipitazioni abbondanti sul settore centro orientale dell’isola. Proprio in questa zona è prevista un’allerta rossa.

Lo si evince dal nuovo avviso della protezione civile regionale 23029 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico diffuso nel pomeriggio e valido fino alle 24 di giovedì 9 febbraio che già dal pomeriggio odierno indica un’allerta gialla nella zona orientale dell’isola. Previsti, dunque, disagi anche di una certa entità.

Allerta rossa in cinque province

Si legge infatti che le province di Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa saranno interessate dall’allerta rossa, la massima della scala di pericolo. Allerta arancione, invece a Palermo ed Caltanissetta, allerta gialla a Trapani e ad Agrigento.

Condizioni meteo avverse

Persistono le condizioni meteo avverse. Si legge: “Per la giornata di domani 9 febbraio 2023: persistono venti orientali da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte o tempesta. forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse ed abbondanti specie sui settori centroorientali. i rovesci saranno di forte intensità con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. nevicate al di sopra dei 500-700 m con apporti al suolo fino ad abbondanti”.

Precipitazioni abbondanti

Questo il quadro sulle precipitazioni: Sparse, tendenti a diffuse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia ionica e sud-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; sparse, tendenti a diffuse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati moderati, fino ad elevati su Sicilia centrale ed orientale tirrenica

Nevicate

Anche per domani non mancheranno le nevicate: Previste Al di sopra dei 700-900 sulla Sicilia sud-orientale ed al di sopra dei 500-700 m sul resto della Sicilia, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti alle quote più alte

Mari molto agitati, venti di burrasca forte ad Oriente

Mari: Agitati o molto agitati lo Ionio centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia, fino a grosso lo Ionio meridionale in serata; agitato il Tirreno meridionale; molto mossi i restanti bacini meridionali ed occidentali

Venti Di burrasca o burrasca forte dai quadranti orientali, con rinforzi fino tempesta sulla Sicilia sud-orientale dal pomeriggio-sera.

Maltempo in Sicilia, ad Enna lezioni sospese per due giorni

Ad Enna stop alle lezioni per i prossimi due giorni. Domani e dopodomani, il 9 e 10 febbraio, infatti, le scuole di ogni ordine e grado, compresa l’università e gli enti di formazione nel capoluogo rimarranno chiusi a causa di disagi nei trasporti per la neve. Lo ha stabilito con un’ordinanza il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro. La decisione fa seguito all’avviso diramato dal dipartimento regionale della Protezione Civile per rischio idrogeologico e idraulico che prevede, tra l’altro un peggioramento delle condizioni meteo per i prossimi due giorni. Oggi è indicata allerta gialla in tutta l’isola.