Continua l’allerta meteo in Sicilia. Mercoledì sarà di colore arancione nel Catanese e nel Siracusano, gialla nel resto dell’Isola, Palermo compreso. Alla luce delle persistenti condizioni meteo avverse segnalate dalla protezione civile regionale, di rischi potenziali per l’incolumità delle persone con allerta codice arancione, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha disposto per oggi la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine grado, pubbliche e private, anche per consentire una più accurata verifica tecnica dei plessi scolastici. Il sindaco ha anche disposto la chiusura del giardino Bellini, dei parchi comunali e dei cimiteri.

“La prudenza non è mai troppa -ha spiegato Trantino- soprattutto a seguito di un’allerta della Protezione Civile che ci avvisa del pericolo. Non sono tra coloro che valutano con leggerezza la sospensione delle lezioni o la chiusura delle scuole ma da Sindaco e da genitore, sento forte, prima di tutto, la responsabilità di tutelare le nostre ragazze e i nostri ragazzi, che devono poter studiare in condizioni di sicurezza”.

Scuole chiuse anche nel Siracusano

Anche in molti comuni del Siracusano le scuole saranno chiuse per il maltempo, che nei giorni scorsi ha lasciato segni evidenti sulla città, colpendo duramente anche il Liceo Scientifico Orso Mario Corbino. L’edificio storico, fondato nel 1923 e noto per la sua architettura dell’epoca fascista, è stato chiuso a causa di gravi infiltrazioni d’acqua provocate dalle recenti piogge. Dopo la seconda bomba d’acqua che giovedì ha sommerso strade e attività commerciali, la situazione della scuola è diventata critica: le infiltrazioni dal tetto e dall’ingresso principale hanno allagato l’atrio e l’aula magna, portando la dirigente a sospendere le lezioni fino a nuovo avviso. Gli studenti stessi, evacuati dall’istituto durante l’alluvione, hanno inviato a ScuolaZoo un video-denuncia che documenta il disagio e le condizioni critiche degli spazi scolastici.

Giovedì 14 novembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2950 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da mosso a poco mosso.