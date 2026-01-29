Due giorni di allerta meteo della Protezione civile su Palermo. Non si tratta di rischio idrogeologico ma di rischi derivanti da forti raffiche di vento. L’allerta è stato diffuso sui canali della Protezione civile comunale

Cosa dice l’allerta

“Viste le previsioni meteo (relative al rischio legato alle forti raffiche di vento) per oggi 29/01/2026 e domani 30/01/2026 e i potenziali eventi che potrebbero interessare il territorio comunale; considerato che a causa delle previste forti raffiche di vento, può determinarsi pericolo di caduta di rami e alberi, con conseguenti rischi per la popolazione; Si avvisa la cittadinanza di adottare ogni opportuna cautela per ridurre i relativi rischi.

I consigli della Protezione civile

Insieme all’allerta la Protezione civile ha rilasciato cinque consigli utili per evitare i rischi derivanti proprio dalle raffiche di vento. In particolare il documento della Protezione civile consiglia di:

1.⁠ ⁠evitare le zone alberate dei parcheggi pubblici e dei viali;

2.⁠ ⁠transitare con prudenza e attenzione lungo le strade e aree pubbliche in cui sono presenti cartelloni pubblicitari o edifici pericolanti;

3.⁠ ⁠evitare di guidare monopattini, motocicli e biciclette;

4.⁠ ⁠guidare con prudenza;

5.⁠ ⁠evitare di uscire se non in caso di reale necessità e di evitare di fermarsi vicino ad alberi, cartelloni o edifici e murature fatiscenti.

Le previsioni

L’ondata di piogge, vento e mari agitati che da giorni interessa gran parte del Paese durerà almeno per tutto il weekend e potrebbe proseguire per circa due settimane, coinvolgendo non solo l’Italia ma buona parte dell’Europa occidentale.

Non tutte le regioni saranno colpite allo stesso modo. Secondo le previsioni, a essere particolarmente “minacciate” dal maltempo saranno le Isole Maggiori e la Calabria.

Qui, gli eventi meteo dei prossimi giorni dovranno essere monitorati in modo molto dettagliato e scrupoloso con riferimento soprattutto al rischio di piogge persistenti, che possono causare allagamenti, frane e criticità lungo i corsi d’acqua minori ma nel frattempo l’allerta maggiore resta il vento.