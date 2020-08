La Protezione Civile regionale ha diffuso un nuovo bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore valevole per la giornata del 16 agosto che prevede, per l’area di Palermo, allerta rossa con rischio incendi e ondate di calore livello 3. In particolare, la temperatura massima percepita prevista per il 16 agosto può arrivare fino a 38 gradi.

L’allerta per Palermo di domani è uguale a quello che era stato lanciato per oggi, giorno di ferragosto, per le province di Ragusa e Agrigento con una nota di rischio aggiuntiva per Palermo il 16 agosto.

Su Catania il livello di allerta è 2 cosi come comunicato dalla Protezione Civile Comunale così ciome per le altre province siciliane

intanto 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Al Nord variabilità con acquazzoni o temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in possibile sconfinamento serale alle alte pianure. Temperature stazionarie, massime comprese tra 28 e 33. Al Centro avvio di giornata soleggiato su tutte le regioni; al pomeriggio addensamenti cumuliformi in formazione sull’Appennino con isolati fenomeni. Temperature stabili, massime tra 30 e 35. Al Sud l’anticiclone subtropicale garantisce condizioni di tempo stabile e ben soleggiato. Temperature pressoché invariate, massime tra 31 e 35.

per la restante parte della giornata di oggi e per la notte le repvisioni solo leggermente diverse soprattutto per le temperature della sera. Al Nord prevalgono condizioni di bel tempo su tutti i settori, salvo temporali notturni possibili tra Biellese e Verbano. Temperature stazionarie o in lieve calo, minime tra 17 e 22. Al Centro l’anticiclone garantisce tempo stabile su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche residuo acquazzone serale sull’Appennino. Temperature stazionarie, minime tra 18 e 23. Al Sud prevalenza di bel tempo, residui fenomeni serali possibili solo a ridosso dei rilievi. Temperature perlopiù stabili, minime comprese tra 19 e 25.