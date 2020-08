La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore per le giornate del 13 e 14 agosto che prevede, per l’area di Palermo, rischio incendi arancione e ondate di calore livello 1 per giorno 13 e livello 2 per giorno 14, con temperatura massima di 36 gradi.

Il rischio incendi arancione è esteso a tutte le nove province siciliane nella giornata di domani con pericolosità definita media dalla protezione civile. Per le ondate di calore, invece, ilr ischio maggiore con livello di allerta 2 è per il Palermitano. Livello uno, invece, per Catania e Messina.

3bmeteo comunica con le proprie previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani, invece, instabilità al Nord su Alpi e Prealpi con alcuni temporali più frequenti al pomeriggio. Più sole altrove, salvo qualche temporale al mattino al Nordovest. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 35. Al Centro giornata stabile e in prevalenza soleggiata, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche nube cumuliforme sull’Appennino. Temperature stabili, massime tra 33 e 37.

Conferma, poi, al Sud tempo stabile e soleggiato, nel pomeriggio si formeranno delle nubi cumuliformi sull’Appennino. Temperature stabili, massime tra 30 e 33 tranne sulla Sicilia dove le temperature aaliranno a partire dal pomeriggio.

Tornando ai dati della protezione civile a fronte delle temperatur epreviste l’allarme riguarda le temperature percepite che sono di 39 gradi a Messina, 37 a Catania e 35 a Palermo per domani ma salgono fino a 38 a Catania, 37 a Messina e 36 a Palermo alla vigilia di ferragosto ma con umidità che fa salire il rischio a Palermo.

Intanto domani la giunta Musumeci delibererà lo stato di calamità per l’alluvione di Messina di qualche giorno fa a di mostrazione ulteriore della follia climatica di questi giorni che vede passare la situazione dalle ‘bombe d’acqua’ all’allerta colpi di calore e incendi