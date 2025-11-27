Sono ufficialmente iniziati i lavori di ristrutturazione dell’immobile popolare di Borgo Nuovo, danneggiato e colpito da un incendio nelle scorse settimane.

L’intervento, reso possibile grazie allo stanziamento delle risorse da parte della Regione Siciliana, permetterà di restituire il bene al patrimonio comunale e di destinarlo, una volta ripristinato, a nuclei familiari in emergenza abitativa.

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore all’Emergenza Abitativa Fabrizio Ferrandelli esprimono il proprio apprezzamento per il lavoro di squadra istituzionale che ha reso possibile l’avvio dei lavori:

“Vogliamo ringraziare il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò per il sostegno e per le risorse messe a disposizione, fondamentali per restituire alla città un bene pubblico sottratto all’uso collettivo.

Questo intervento rappresenta un segnale chiaro: Palermo non arretra di fronte alle intimidazioni. Continuiamo a fare legalità, con determinazione e responsabilità, assicurando che ogni immobile pubblico sia tutelato e rimesso a disposizione di chi ne ha davvero bisogno. Le istituzioni, quando fanno rete, dimostrano di essere più forti di qualsiasi forma di pressione o illegalità.

Il Comune di Palermo conferma dunque il proprio impegno a tutela del patrimonio pubblico e delle famiglie che vivono situazioni di fragilità abitativa, proseguendo con determinazione nel percorso di ripristino e trasparenza”.