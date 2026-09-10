Debutta domenica 13 settembre, alle ore 20:45, al Giardino dei Giusti di via Alloro 90, nel cuore della Kalsa, lo spettacolo “Ahi A.I. Sogno Siciliano. Conversazioni con il Robot in scena”, nuovo progetto di Teatro Canzone presentato nell’ambito dell’Alloro Fest. Sul palco, un umanoide in carne e circuiti, dialoga con la memoria, la cultura e le contraddizioni della Sicilia, in un confronto diretto tra intelligenza artificiale e tradizione teatrale.

Il progetto nasce dalla riduzione in forma di Teatro Canzone della commedia “Tutti uniti per Liolà”, realizzata nell’ambito del progetto Histrion del CNR-ICAR di Palermo. I testi sono firmati da Pietro Attinasi, le voci recitanti sono quelle di Piero Macaluso e Liliana Sinagra, mentre le canzoni portano la firma di Arianna Attinasi.

Una Sicilia proiettata nel futuro. Al centro della commedia c’è Liolà, il carrettiere che perde il lavoro a causa dell’intelligenza artificiale: attraverso di lui lo spettacolo affronta il rapporto tra innovazione tecnologica, lavoro e identità. Intorno a Liolà si muovono figure simboliche dell’immaginario siciliano – Luigi Pirandello, Antonio Gramsci, Santa Rosalia, Rosa Balistreri – insieme al “padre dell’AI” e a figure del mondo finanziario contemporaneo, in un confronto scenico tra passato e futuro.

Maistrino, il robot umanoide, non è un semplice elemento scenografico ma un vero interlocutore in scena, chiamato a rappresentare l’intelligenza artificiale nel suo doppio volto: strumento di progresso e, allo stesso tempo, causa di trasformazioni sociali profonde.

La Kalsa, cuore pulsante della città, location perfetta! Non è un caso che il confronto tra tradizione e tecnologia sia ambientato proprio nella Kalsa, quartiere fortemente legato alla memoria e all’identità di Palermo. È qui, nel luogo simbolo della città vecchia, che la Sicilia di ieri incontra uno dei temi più discussi del presente.

Lo spettacolo segna inoltre la prima presentazione pubblica dell’opera “Tutti Uniti per Liolà” nel suo adattamento in Teatro Canzone, all’interno del percorso di ricerca del progetto Histrion del CNR-ICAR di Palermo. Il pubblico sarà chiamato a interrogarsi, insieme agli artisti, su una domanda aperta: quanto può aiutarci davvero l’intelligenza artificiale, e quanto può invece cambiare il nostro modo di essere umani?

Luogo: l’Alloro Fest, giardino dei Giusti, via Alloro , 90, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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