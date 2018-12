un video per replicare "alle dimenticanze e contraddizioni"

Le Ferrovie dello Stato con uno spot celebrano i dieci anni dell’alta velocità italiana dicendo che è cambiato il modo di viaggiare di tutti.

“Ma di tutti chi?”, lo scrive in una nota L’Unione dei Siciliani.

“L’alta velocità funziona solo al Nord e in Sicilia hanno previsto di non farla arrivare mai – prosegue la nota -. I siciliani l’hanno pagata con le loro tasse e non ne ricevono alcun vantaggio.

E dobbiamo anche sopportare questo spot indecente.

L’Unione dei Siciliani – Sicilia Nazione, ha in modo provocatorio, replicato lo spot correggendone però le incredibili dimenticanze e contraddizioni”.

Il Coordinatore nazionale di Unione dei Siciliani – Sicilia Nazione, Rino Piscitello, ha dichiarato:

“Non possiamo più tollerare che, oltre a essere di fatto cittadini di serie B, ci sfottano pure e si comportino come se l’Italia finisca molto prima dello Stretto.”